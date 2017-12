Hier das Wochenprogramm von Montag – Freitag, 25. – 29. Dez. 2017

MONTAG, 25. Dezember 2017:

UKW-Programm von 16.00-24.00 Uhr

16.00 Uhr: Gery’s + Tary’s Favourites mit einem Künstler-Portrait über Henry Mancini

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus (Wdh.)

18.00 Uhr: Sonderausgabe des LORA-Magazins. Schwerpunkt: Eduardo Galeano

19.00 Uhr: Teil 1 der zentralen Veranstaltung der Münchner Menschenrechtstage vom 04.12.2017. Titel: Menschenrechte München – Quo Vadis?

20.00 Uhr: LORA international: Earthlink – Thema: Lebensmittelspekulation

21.00 Uhr: deutsch-kurdische Sendung: Nachrichten, Kultur, Musik (Wdh.)

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion

22.00 Uhr: Unruhen aus der Provinz Thema: der neue Oberlandsampler (Wdh.)

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Jazz Avantgarde

03.00 Uhr: Jazz Avantgarde

04.00 Uhr: Jazz Avantgarde

05.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

06.00 Uhr: Christentum und christliche Kirche heute: Der Glaube an das Geld

07.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

09.00 Uhr: Christentum und christliche Kirche heute: Der Glaube an das Geld

10.00 Uhr: Lora Kultur: München liest ein Buch – Literatur aus Leidenschaft

11.00 Uhr: Literaturverhör: poesiemagazin – zu Gast: die Münchner Dichterin Pega Mund mit neuen Gedichten, am Telefon außerdem der Autor Brtram Reineke und zur Poetik der Moderne gibts einen letzten Beitrag zu Ezra Pound.

12.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Christentum und christliche Kirche heute: Der Glaube an das Geld

14.00 Uhr: Lora Kultur: München liest ein Buch – Literatur aus Leidenschaft

15.00 Uhr: Literaturverhör: poesiemagazin – zu Gast: die Münchner Dichterin Pega Mund mit neuen Gedichten, am Telefon außerdem der Autor Brtram Reineke und zur Poetik der Moderne gibts einen letzten Beitrag zu Ezra Pound.

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DIENSTAG, 26. Dezember 2017:

UKW-Programm von 16.00-24.00 Uhr

16.00 Uhr: Jazz and more

17.00 Uhr: Trotz Alledem: NaturFreunde – Es gibt Beiträge aus drei verflossenen Sendungen des Jahres 2017: Hedeflächen im Münchener Norden, Joseph Egger (Ranger) über Wimbachgries und den Nationalpark, Bündnis Saubere Luft

18.00 Uhr: Sonderausgabe des LORA-Magazins mit Mitschnitten der Buen Vivir Konferenz

19.00 Uhr: 2. Teil der Mitschnitte der Buen Vivir Konferenz

20.00 Uhr: Freies Radio mit Beiträgen von anderen Freien Radios

21.00 Uhr: Multikulti: Redakcja Polonium

22.00 Uhr: Hilly-Billy-Live – Zum Jahresabschluß gibt es in der HILLBILLY SHOW viel von Hilbilly King HANK WILLIAMS

23.00 Uhr: Hilly-Billy-Live – Zum Jahresabschluß gibt es in der HILLBILLY SHOW viel von Hilbilly King HANK WILLIAMS

DAB+

01.00 Uhr: Gery’s + Tary’s Favourites mit einem Künstler-Portrait über Henry Mancini

02.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus

03.00 Uhr: Sonderausgabe des LORA-Magazins. Schwerpunkt: Eduardo Galeano

04.00 Uhr: Teil 1 der zentralen Veranstaltung der Münchner Menschenrechtstage vom 04.12.2017. Titel: Menschenrechte München – Quo Vadis?

05.00 Uhr: Teil 2 der zentralen Veranstaltung der Münchner Menschenrechtstage vom 04.12.2017. Titel: Menschenrechte München – Quo Vadis?

06.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 06:30 Uhr Blickpunkt Balkan

07.00 Uhr: Sonderausgabe des LORA-Magazins. Schwerpunkt: Eduardo Galeano

08.00 Uhr: Gery’s + Tary’s Favourites mit einem Künstler-Portrait über Henry Mancini

09.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus

10.00 Uhr: Unruhen aus der Provinz Thema: der neue Oberlandsampler (Wdh.)

11.00 Uhr: Unruhen aus der Provinz Thema: der neue Oberlandsampler (Wdh.)

12.00 Uhr: Sonderausgabe des LORA-Magazins. Schwerpunkt: Eduardo Galeano

13.00 Uhr: Teil 1 der zentralen Veranstaltung der Münchner Menschenrechtstage vom 04.12.2017. Titel: Menschenrechte München – Quo Vadis?

14.00 Uhr: Teil 2 der zentralen Veranstaltung der Münchner Menschenrechtstage vom 04.12.2017. Titel: Menschenrechte München – Quo Vadis?

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 15:30 Uhr Blickpunkt Balkan

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

MITTWOCH, 27. Dezember 2017:

UKW-Programm von 16.00-24.00 Uhr

16.00 Uhr: Jazz Avantgarde

17.00 Uhr: Soziale Welt: „Hochzeit“ von Ludwig Thoma, gelesen von Erika Schalper. Interessant und durchaus lustig beschreibt Thoma die Enstehung einer Ehe, die aus materiellen Gründen und den Konventionen zuliebe geschlossen wird und zur Zufriedenheit aller Beteiligten führt. (Wdh.)

18.00 Uhr: Sonderausgabe LORA-Magazins

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit: Kulturimpuls Grundeinkommen

20.00 Uhr: Soziales & Bürgerrechte (Wdh.)

21.00 Uhr: Gegensprechanlage – Diskussionsrunde zum Thema: Hilfsmittelbeschaffung bei Menschen mit Behinderung (Wdh.)

22.00 Uhr: Funkloch

DAB+

01.00 Uhr: Buen Vivir Konferenz

02.00 Uhr: Trotz Alledem: NaturFreunde – Es gibt Beiträge aus drei verflossenen Sendungen des Jahres 2017: Hedeflächen im Münchener Norden, Joseph Egger (Ranger) über Wimbachgries und den Nationalpark, Bündnis Saubere Luft

03.00 Uhr: Jazz and more

04.00 Uhr: Sonderausgabe des LORA-Magazins mit Mitschnitten der Buen Vivir Konferenz

05.00 Uhr: Mitschnitte der Buen Vivir Konferenz

06.00 Uhr: Freies Radio mit Beiträgen von anderen Freien Radios

07.00 Uhr: Sonderausgabe des LORA-Magazins mit Mitschnitten der Buen Vivir Konferenz

08.00 Uhr: Jazz and more

09.00 Uhr: Trotz Alledem: NaturFreunde – Es gibt Beiträge aus drei verflossenen Sendungen des Jahres 2017: Hedeflächen im Münchener Norden, Joseph Egger (Ranger) über Wimbachgries und den Nationalpark, Bündnis Saubere Luft

10.00 Uhr: Hilly-Billy

11.00 Uhr: Hilly-Billy

12.00 Uhr: Sonderausgabe des LORA-Magazins mit Mitschnitten der Buen Vivir Konferenz

13.00 Uhr: Mitschnitte der Buen Vivir Konferenz

14.00 Uhr: Freies Radio mit Beiträgen von anderen Freien Radios

15.00 Uhr: Multikulti: Redakcja Polonium

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DONNERSTAG, 28. Dezember 2017:

UKW-Programm von 16.00-24.00 Uhr

16.00 Uhr: Jazzlieblinge mit Denise

17.00 Uhr: Spektrum: Suchthotline (Wdh.)

18.00 Uhr: Sonderausgabe des LORA-Magazins – Thema: Armut

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow: Pro Regenwald

20.00 Uhr: Leib & Seele: Aidshilfe

21.00 Uhr: Stadt sucht Zukunft: Kulturelle Vielfalt und Entfaltung in der Stadt

22.00 Uhr: Informe Hispano – danach: Crossover

DAB+

01.00 Uhr: Jazz Avantgarde

02.00 Uhr: Soziale Welt: „Hochzeit“ von Ludwig Thoma, gelesen von Erika Schalper. Interessant und durchaus lustig beschreibt Thoma die Enstehung einer Ehe, die aus materiellen Gründen und den Konventionen zuliebe geschlossen wird und zur Zufriedenheit aller Beteiligten führt.

03.00 Uhr: Sonderausgabe des LORA-Magazins – Thema: HateSpeech

04.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit: Kulturimpuls Grundeinkommen

05.00 Uhr: Soziales & Bürgerrechte

06.00 Uhr: Gegensprechanlage – Diskussionsrunde zum Thema: Hilfsmittelbeschaffung bei Menschen mit Behinderung

07.00 Uhr: Sonderausgabe des LORA-Magazins – Thema: HateSpeech

08.00 Uhr: Jazz Avantgarde

09.00 Uhr: Soziale Welt: „Hochzeit“ von Ludwig Thoma, gelesen von Erika Schalper. Interessant und durchaus lustig beschreibt Thoma die Enstehung einer Ehe, die aus materiellen Gründen und den Konventionen zuliebe geschlossen wird und zur Zufriedenheit aller Beteiligten führt.

10.00 Uhr: Funkloch

11.00 Uhr: Funkloch

12.00 Uhr: Sonderausgabe des LORA-Magazins – Thema: HateSpeech

13.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit: Kulturimpuls Grundeinkommen

14.00 Uhr: Soziales & Bürgerrechte

15.00 Uhr: Gegensprechanlage – Diskussionsrunde zum Thema: Hilfsmittelbeschaffung bei Menschen mit Behinderung

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

Freitag, 29. Dezember 2017:

UKW-Programm von 16.00-21 Uhr

16.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

17.00 Uhr: Kino, Kino: Programmkinos in München

18.00 Uhr: Sonderausgabe des LORA-Magazins

19.00 Uhr: LORA Kultur: Zwischen den Jahren besuchen wir Ausstellungen in München, etwa die zum Fotografie-Pionier Adolphe Braun oder zur zeitgenössischen Künstlerin Thea Djordjadze

20.00 Uhr: Literaturverhör: Graphophon – Hans Dominik „Eine Reise im Jahr 1970“ – Eine Zukunftserzählung aus dem Jahr 1909

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

DAB+

01.00 Uhr: Jazzlieblinge mit Denise

02.00 Uhr: Spektrum: Suchthotline

03.00 Uhr: Sonderausgabe des LORA-Magazins – Thema: Armut

04.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow: Pro Regenwald

05.00 Uhr: Leib & Seele: Aidshilfe

06.00 Uhr: Frauen in der katholischen und evangelischen Kirche – auf dem Weg zur Gleichberechtigung?

07.00 Uhr: Sonderausgabe des LORA-Magazins – Thema: Armut

08.00 Uhr: Jazzlieblinge mit Denise

09.00 Uhr: Spektrum: Suchthotline

10.00 Uhr: Informe Hispano – danach: Crossover

11.00 Uhr: Crossover

12.00 Uhr: Sonderausgabe des LORA-Magazins – Thema: Armut

13.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow: Pro Regenwald

14.00 Uhr: Leib & Seele: Aidshilfe

15.00 Uhr: Frauen in der katholischen und evangelischen Kirche – auf dem Weg zur Gleichberechtigung?

18.00 Uhr: Sonderausgabe des LORA-Magazins

19.00 Uhr: LORA Kultur: Zwischen den Jahren besuchen wir Ausstellungen in München, etwa die zum Fotografie-Pionier Adolphe Braun oder zur zeitgenössischen Künstlerin Thea Djordjadze

20.00 Uhr: Literaturverhör: Graphophon – Hans Dominik „Eine Reise im Jahr 1970“ – Eine Zukunftserzählung aus dem Jahr 1909

21.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

22.00 – 24.00 Uhr: Filmmusik