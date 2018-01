Hier das Wochenprogramm von Montag – Freitag, 08. – 12. Jan. 2018

MONTAG, 08. Januar 2018:

UKW-Programm von 16.00-24.00 Uhr

16.00 Uhr: BecauseWeLiveIt (HipHop)

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Forum aktuell: Münchner Forum

20.00 Uhr: LORA international: Critical American Voices

21.00 Uhr: deutsch-kurdische Sendung: Nachrichten, Kultur, Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Exotus

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Kleinkunst und Kabarett

03.00 Uhr: Jazzlieblinge mit Denise

04.00 Uhr: Jazzlieblinge mit Denise

05.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

06.00 Uhr: Mitschnitt einer Veranstaltung im Rahmen der Münchner Menschenrechtstage vom 07.12.2017 – Thema: Menschenrechte und Unternehmen

07.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

09.00 Uhr: Mitschnitt einer Veranstaltung im Rahmen der Münchner Menschenrechtstage vom 07.12.2017 – Thema: Menschenrechte und Unternehmen

10.00 Uhr: LORA Kultur: In der ersten Ausgabe im Neuen Jahr erwartet sie die aktuelle große Gabriele-Münter-Ausstellung im Kunstbau des Lenbachhauses und wir blicken schon mal auf das kommende Sommerprogramm im Passionstheater von Oberammergau.

11.00 Uhr: Literaturverhör: H wie Hörspiel – diesmal mit dem Hörspiel-Kimi „Hochkarätige Tatbestände“ vom Autorenduo Ella Maruk und Hug vant Hoff. Gespielt werden die Rollen von den Sprechern der Lora-Hörspielredaktion.

12.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Mitschnitt einer Veranstaltung im Rahmen der Münchner Menschenrechtstage vom 07.12.2017 – Thema: Menschenrechte und Unternehmen

14.00 Uhr: LORA Kultur: In der ersten Ausgabe im Neuen Jahr erwartet sie die aktuelle große Gabriele-Münter-Ausstellung im Kunstbau des Lenbachhauses und wir blicken schon mal auf das kommende Sommerprogramm im Passionstheater von Oberammergau.

15.00 Uhr: Literaturverhör: H wie Hörspiel – diesmal mit dem Hörspiel-Kimi „Hochkarätige Tatbestände“ vom Autorenduo Ella Maruk und Hug vant Hoff. Gespielt werden die Rollen von den Sprechern der Lora-Hörspielredaktion.

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DIENSTAG, 09. Januar 2018:

UKW-Programm von 16.00-24.00 Uhr

16.00 Uhr: Jazz and more

17.00 Uhr: Trotz Alledem: Arabische Redaktion

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Fremde Heimat: Portal Migration

20.00 Uhr: Freie Radios – mit Beiträgen von anderen deutschsprachigen freien Radios

21.00 Uhr: Multikulti: Griechisches Haus

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Note Balkana

23.00 Uhr: Fusion, oder so

DAB+

01.00 Uhr: BecauseWeLiveIt (HipHop)

02.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Forum aktuell: Münchner Forum

05.00 Uhr: LORA international: Critical American Voices

06.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 06:30 Uhr Blickpunkt Balkan

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: BecauseWeLiveIt (HipHop)

09.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus

10.00 Uhr: Exotus

11.00 Uhr: Exotus

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Forum aktuell: Münchner Forum

14.00 Uhr: LORA international: Critical American Voices

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 15:30 Uhr Blickpunkt Balkan

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

MITTWOCH, 10. Januar 2018:

UKW-Programm von 16.00-24.00 Uhr

16.00 Uhr: Zeitgenössische und experimentelle elektronische Musik: Das Hulu Projekt – eine Compilation aus den letzten 3 Alben: Cubic Yellow, Trance Siberia und Inemuri. Musik produziert von Hubl Greiner

17.00 Uhr: Soziale Welt

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit: ver.di-Frauen

20.00 Uhr: Soziales & Bürgerrechte: Stadt-Land-Radio: Soziale und politische Beobachtungen aus München – aus Bayern – und darüber hinaus

21.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München

22.00 Uhr: Daydream

DAB+

01.00 Uhr: Jazz and more

02.00 Uhr: Trotz Alledem: Arabische Redaktion

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Fremde Heimat: Portal Migration

05.00 Uhr: Freie Radios – mit Beiträgen von anderen deutschsprachigen freien Radios

06.00 Uhr: Multikulti: Griechisches Haus

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Jazz and more

09.00 Uhr: Trotz Alledem: Arabische Redaktion

10.00 Uhr: Note Balkana

11.00 Uhr: Fusion, oder so

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Fremde Heimat: Portal Migration

14.00 Uhr: Freie Radios – mit Beiträgen von anderen deutschsprachigen freien Radios

15.00 Uhr: Multikulti: Griechisches Haus

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DONNERSTAG, 11. Januar 2018:

UKW-Programm von 16.00-24.00 Uhr

16.00 Uhr: Jazz Avantgarde

17.00 Uhr: Spektrum: Bewegung.Begegnung.Beziehung.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow: Grünfunk von Greenpeace

20.00 Uhr: Leib & Seele: Inforadio Barrierefrei

21.00 Uhr: Queerdenker

22.00 Uhr: Salsa mit Chuck Herrmann

DAB+

01.00 Uhr: Zeitgenössische und experimentelle elektronische Musik: Das Hulu Projekt – eine Compilation aus den letzten 3 Alben: Cubic Yellow, Trance Siberia und Inemuri. Musik produziert von Hubl Greiner

02.00 Uhr: Soziale Welt

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit: ver.di-Frauen

05.00 Uhr: Soziales & Bürgerrechte: Stadt-Land-Radio: Soziale und politische Beobachtungen aus München – aus Bayern – und darüber hinaus

06.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Zeitgenössische und experimentelle elektronische Musik: Das Hulu Projekt – eine Compilation aus den letzten 3 Alben: Cubic Yellow, Trance Siberia und Inemuri. Musik produziert von Hubl Greiner

09.00 Uhr: Soziale Welt

10.00 Uhr: Daydream

11.00 Uhr: Daydream

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit: ver.di-Frauen

14.00 Uhr: Soziales & Bürgerrechte: Stadt-Land-Radio: Soziale und politische Beobachtungen aus München – aus Bayern – und darüber hinaus

15.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

Freitag, 12. Januar 2018:

UKW-Programm von 16.00-21 Uhr

16.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

17.00 Uhr: ver.di-Senioren

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur: politische Kunst und Kultur

20.00 Uhr: Literaturverhör: Werkkreis Literatur der Arbeitswelt

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

DAB+

01.00 Uhr: Jazz Avantgarde

02.00 Uhr: Spektrum: Bewegung.Begegnung.Beziehung.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow: Grünfunk von Greenpeace

05.00 Uhr: Leib & Seele: Inforadio Barrierefrei

06.00 Uhr: Queerdenker

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Jazz Avantgarde

09.00 Uhr: Spektrum: Bewegung.Begegnung.Beziehung.

10.00 Uhr: Salsa mit Chuck Herrmann

11.00 Uhr: Salsa mit Chuck Herrmann

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow: Grünfunk von Greenpeace

14.00 Uhr: Leib & Seele: Inforadio Barrierefrei

15.00 Uhr: Queerdenker

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur: politische Kunst und Kultur

20.00 Uhr: Literaturverhör: Werkkreis Literatur der Arbeitswelt

21.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

22.00 – 24.00 Uhr: Swing in