Nachhören: DFG-VK – Trump gegen den Rest der Welt

Sendung der Deutschen Friedensgesellschaft – Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen vom 01.01.2018

Seit Donald Trump am 20. Januar 2017 sein Amt als US-Präsident antrat, hat sich einiges verändert in der internationalen Politik. Trump konfrontiert die Welt mit einem Politik-Stil, der gekennzeichnet ist durch Spunghaftigkeit, Ignoranz und Rücksichtslosigkeit – auch gegenüber Verbündeten. Der Journalist Andreas Zumach referierte in der evangelischen Stadtakademie darüber, wie sich neue politische Konstellationen – unter anderem die Präsdentschaft Trumps – auf die Krisenregionen dieser Erde auswirken.