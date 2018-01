In der Monacensia im Hildebrandhaus, Maria-Theresia-Str.23 ist von 9:30 -17:30 die Ausstellung „Mon Oncle“ über die Beziehung zwischen Heinrich Mann und seinen Neffen Klaus Mann zu sehen.

Der moderne Märchenfilm „Cinderella“ wird um 15:30 für Kinder gezeigt, und zwar im LiteraKino der Gasteig -Bibliothek.

Ebenfalls im Gasteig gibt es um 18 Uhr einen Vortrag der Münchner Volkshochschule unter dem Titel: „Zum 90. Geburtstag von Günter Grass: Ein politischer Nutzer“.

Um 18 Uhr können Sie im Kösk München in der Schrenkstr.8 im Westend an einer Gesprächs- und Diskussionsveranstaltung zum Thema: „Widerstand ist …“ teilnehmen. Der Eintritt ist frei.

Im Filmmuseum im Münchner Stadtmuseum ist eine neue Reihe mit dem Titel „American Politics“ angelaufen- mit Filmen, die zeigen, wie Politik im Film dargestellt werden. Sehr aktuell und spannend! Um 18:30 wird daraus „Mr.Smith goes to Washington“ von Frank Capra in der Originalfassung gespielt.

Zu einem Kamingespräch lädt das Institut für systemische philosophische Praxis ins Cafe Mariandl am Beethovenplatz ein. Prof.Wilhelm Vossenkuhl unterhält sich ab 19 Uhr mit der Gesprächsrunde über die sokratische Frage „Wer bin ich?“ und über die Fortschritte in deren Beantwortung.