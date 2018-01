Hier das Wochenprogramm von Montag – Freitag, 15. – 19. Jan. 2018

MONTAG, 15. Januar 2018:

UKW-Programm von 16.00-24.00 Uhr

16.00 Uhr: Filmmusik

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus: Griechisches Haus

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Forum aktuell: Cogito

20.00 Uhr: LORA international: Nord-Süd-Forum – Projektarbeit in Peru und Mexiko sowie Berichte vom Senioren-Entwicklungs-Service

21.00 Uhr: deutsch-kurdische Sendung: Nachrichten, Kultur, Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: FolkMix

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Kleinkunst und Kabarett

03.00 Uhr: Jazzlieblinge mit Denise

04.00 Uhr: Jazzlieblinge mit Denise

05.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

06.00 Uhr: Mitschnitt einer Veranstaltung im Rahmen der Münchner Menschenrechtstage vom 07.12.2017 – Thema: Menschenrechte und Unternehmen

07.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

09.00 Uhr: Mitschnitt einer Veranstaltung im Rahmen der Münchner Menschenrechtstage vom 07.12.2017 – Thema: Menschenrechte und Unternehmen

10.00 Uhr: LORA Kultur: In der ersten Ausgabe im Neuen Jahr erwartet sie die aktuelle große Gabriele-Münter-Ausstellung im Kunstbau des Lenbachhauses und wir blicken schon mal auf das kommende Sommerprogramm im Passionstheater von Oberammergau.

11.00 Uhr: Literaturverhör: H wie Hörspiel – diesmal mit dem Hörspiel-Kimi „Hochkarätige Tatbestände“ vom Autorenduo Ella Maruk und Hug vant Hoff. Gespielt werden die Rollen von den Sprechern der Lora-Hörspielredaktion.

12.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Mitschnitt einer Veranstaltung im Rahmen der Münchner Menschenrechtstage vom 07.12.2017 – Thema: Menschenrechte und Unternehmen

14.00 Uhr: LORA Kultur: In der ersten Ausgabe im Neuen Jahr erwartet sie die aktuelle große Gabriele-Münter-Ausstellung im Kunstbau des Lenbachhauses und wir blicken schon mal auf das kommende Sommerprogramm im Passionstheater von Oberammergau.

15.00 Uhr: Literaturverhör: H wie Hörspiel – diesmal mit dem Hörspiel-Kimi „Hochkarätige Tatbestände“ vom Autorenduo Ella Maruk und Hug vant Hoff. Gespielt werden die Rollen von den Sprechern der Lora-Hörspielredaktion.

DIENSTAG, 16. Januar 2018:

UKW-Programm von 16.00-24.00 Uhr

16.00 Uhr: Swing in

17.00 Uhr: Trotz Alledem: Informe Hispano

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit einem Live-Interview mit Tommy Rödl, einer der Organisatoren der Internationalen Friedenskonferenz (16.2.-18.2.2018), die sich als Gegenveranstaltung zur Sicherheitskonferenz im Bayeischen Hof versteht.

19.00 Uhr: Fremde Heimat mit der Interkulturellen Stiftung Kolibri – Thema: Neue Philharmonie München. Hören sie dazu ein Interview mit dem Orchesterleiter der Neuen Philharmonie München. Das ist ein Orchester von jungen Musikerinnen und Musikern von Estland bis Portugal aus 18 Ländern, die sich ganz gezielt 2x im Jahr zu Konzerten zusammenfinden. Kolibri kooperiert zum dritten Mal mit dem Orchester und lädt wie immer auch Geflüchtete zu den Konzerten ein.

20.00 Uhr: Freie Radios – mit Beiträgen von anderen deutschsprachigen freien Radios

21.00 Uhr: Multikulti: À propos – die französische Redaktion

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Musical Dreams

23.00 Uhr: Rock n Roll mit einem Portrait über die Texas Rockabilly Legende MAC CURTIS. Mac Curtis geboren am 16. Januar 1939 in Fort Worth Texas hatte zwar keine goßen Hits, seine Fifties Aufnahmen sind aber in der Rockabilly Szene extrem beliebt. Außerdem hat Mac Curtis mit seinen Neuaunahmen in den späten Siebziger Jahren mit zum Rockabilly Revival beigetragen.

DAB+

01.00 Uhr: Filmmusik

02.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus: Griechisches Haus

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Forum aktuell: Cogito

05.00 Uhr: LORA international: Nord-Süd-Forum – Projektarbeit in Peru und Mexiko sowie Berichte vom Senioren-Entwicklungs-Service

06.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 06:30 Uhr Blickpunkt Balkan

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Filmmusik

09.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus: Griechisches Haus

10.00 Uhr: FolkMix

11.00 Uhr: FolkMix

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Forum aktuell: Cogito

14.00 Uhr: LORA international: Nord-Süd-Forum – Projektarbeit in Peru und Mexiko sowie Berichte vom Senioren-Entwicklungs-Service

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 15:30 Uhr Blickpunkt Balkan

MITTWOCH, 17. Januar 2018:

UKW-Programm von 16.00-24.00 Uhr

16.00 Uhr: Tango

17.00 Uhr: Soziale Welt

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit: Mietrechtsforum

20.00 Uhr: Soziales & Bürgerrechte: Pro Familia – Thema: In den USA wird die Pille danach auch als Plan B oder morning after pill bezeichnet. Sie ist eine Nachverhütung und hat nichts mit der Antibabypille zu tun. Fakt ist jedoch: Seitdem dieses Präparat ohne Verschreibung durch den Arzt erhältlich ist, wird es von vielen Frauen in Anspruch genommen und trägt somit zur Vermeidung ungewollter Schwangerschaften von Frauen entscheidend bei. Wie dieses Notfallkontrarezeptivum genau wirkt, wo und wie frau es rezeptfrei erhalten kann und was es sonst alles zu beachten gibt, wird in dieser Sendung erläutert.

21.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München

22.00 Uhr: Biergebiete

DAB+

01.00 Uhr: Swing in

02.00 Uhr: Trotz Alledem: Informe Hispano

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit einem Interview mit Tommy Rödl, einer der Organisatoren der Internationalen Friedenskonferenz (16.2.-18.2.2018), die sich als Gegenveranstaltung zur Sicherheitskonferenz im Bayeischen Hof versteht.

04.00 Uhr: Fremde Heimat mit der Interkulturellen Stiftung Kolibri – Thema: Neue Philharmonie München. Hören sie dazu ein Interview mit dem Orchesterleiter der Neuen Philharmonie München. Das ist ein Orchester von jungen Musikerinnen und Musikern von Estland bis Portugal aus 18 Ländern, die sich ganz gezielt 2x im Jahr zu Konzerten zusammenfinden.

05.00 Uhr: Freie Radios – mit Beiträgen von anderen deutschsprachigen freien Radios

06.00 Uhr: Multikulti: À propos – die französische Redaktion

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit einem Interview mit Tommy Rödl, einer der Organisatoren der Internationalen Friedenskonferenz (16.2.-18.2.2018), die sich als Gegenveranstaltung zur Sicherheitskonferenz im Bayeischen Hof versteht.

08.00 Uhr: Swing in

09.00 Uhr: Trotz Alledem: Informe Hispano

10.00 Uhr: Musical Dreams

11.00 Uhr: Rock n Roll mit einem Portrait über die Texas Rockabilly Legende MAC CURTIS. Mac Curtis geboren am 16. Januar 1939 in Fort Worth Texas hatte zwar keine goßen Hits, seine Fifties Aufnahmen sind aber in der Rockabilly Szene extrem beliebt. Außerdem hat Mac Curtis mit seinen Neuaunahmen in den späten Siebziger Jahren mit zum Rockabilly Revival beigetragen.

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit einem Interview mit Tommy Rödl, einer der Organisatoren der Internationalen Friedenskonferenz (16.2.-18.2.2018), die sich als Gegenveranstaltung zur Sicherheitskonferenz im Bayeischen Hof versteht.

13.00 Uhr: Fremde Heimat mit der Interkulturellen Stiftung Kolibri – Thema: Neue Philharmonie München. Hören sie dazu ein Interview mit dem Orchesterleiter der Neuen Philharmonie München. Das ist ein Orchester von jungen Musikerinnen und Musikern von Estland bis Portugal aus 18 Ländern, die sich ganz gezielt 2x im Jahr zu Konzerten zusammenfinden.

14.00 Uhr: Freie Radios – mit Beiträgen von anderen deutschsprachigen freien Radios

15.00 Uhr: Multikulti: À propos – die französische Redaktion

DONNERSTAG, 18. Januar 2018:

UKW-Programm von 16.00-24.00 Uhr

16.00 Uhr: Jazz Avantgarde

17.00 Uhr: Spektrum: Die Gaudiwelle

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow: Das Phonstudio des Bund Naturschutz

20.00 Uhr: Leib & Seele: Gesundheits-Wesen

21.00 Uhr: Uferlos

22.00 Uhr: Bajo el Cielo de América Latina

DAB+

01.00 Uhr: Tango

02.00 Uhr: Soziale Welt

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit: Mietrechtsforum

05.00 Uhr: Soziales & Bürgerrechte: Pro Familia – Thema: In den USA wird die Pille danach auch als Plan B oder morning after pill bezeichnet. Sie ist eine Nachverhütung und hat nichts mit der Antibabypille zu tun. Fakt ist jedoch: Seitdem dieses Präparat ohne Verschreibung durch den Arzt erhältlich ist, wird es von vielen Frauen in Anspruch genommen und trägt somit zur Vermeidung ungewollter Schwangerschaften von Frauen entscheidend bei. Wie dieses Notfallkontrarezeptivum genau wirkt, wo und wie frau es rezeptfrei erhalten kann und was es sonst alles zu beachten gibt, wird in dieser Sendung erläutert.

06.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Tango

09.00 Uhr: Soziale Welt

10.00 Uhr: Biergebiete

11.00 Uhr: Biergebiete

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit: Mietrechtsforum

14.00 Uhr: Soziales & Bürgerrechte: Pro Familia – Thema: In den USA wird die Pille danach auch als Plan B oder morning after pill bezeichnet. Sie ist eine Nachverhütung und hat nichts mit der Antibabypille zu tun. Fakt ist jedoch: Seitdem dieses Präparat ohne Verschreibung durch den Arzt erhältlich ist, wird es von vielen Frauen in Anspruch genommen und trägt somit zur Vermeidung ungewollter Schwangerschaften von Frauen entscheidend bei. Wie dieses Notfallkontrarezeptivum genau wirkt, wo und wie frau es rezeptfrei erhalten kann und was es sonst alles zu beachten gibt, wird in dieser Sendung erläutert.

15.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München

Freitag, 19. Januar 2018:

UKW-Programm von 16.00-21 Uhr

16.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

17.00 Uhr: Entwicklung der Entwicklungspolitik – In der Sendung geht es um den Fokus der Entwicklungspolitik in Afrika. Hat sich dieser in den vergangenen Jahren verändert? Was braucht der afrikanische Kontinent? Zu Wort kommen Dr. Till Wahnbeck von der Welthungerhilfe, Dorothee Klüppel von Misereor, Jürgen Nagler – Mitarbeiter der UNO und Henning Hintze von Attac.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur: Diese Ausgabe von LORA Kultur steht unter anderem im Zeichen von Joseph Beuys und der aktuellen Ausstellungen in München

20.00 Uhr: Literaturverhör: Nachtlektüre

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

DAB+

01.00 Uhr: Jazz Avantgarde

02.00 Uhr: Spektrum: Die Gaudiwelle

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow: Das Phonstudio des Bund Naturschutz

05.00 Uhr: Leib & Seele: Gesundheits-Wesen

06.00 Uhr: Uferlos

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Jazz Avantgarde

09.00 Uhr: Spektrum: Die Gaudiwelle

10.00 Uhr: Bajo el Cielo de América Latina

11.00 Uhr: Bajo el Cielo de América Latina

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow: Das Phonstudio des Bund Naturschutz

14.00 Uhr: Leib & Seele: Gesundheits-Wesen

15.00 Uhr: Uferlos

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur: Diese Ausgabe von LORA Kultur steht unter anderem im Zeichen von Joseph Beuys und der aktuellen Ausstellungen in München

20.00 Uhr: Literaturverhör: Nachtlektüre

21.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

22.00 – 24.00 Uhr: Jazz and more