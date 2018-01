»Der vielleicht spannendste Stadtteil Münchens!« Haidhausen 1945 bis 1990

Münchner Zeitgeschichte in tollen Bildern: Nach dem Zweiten Weltkrieg lag Haidhausen in Schutt und Asche. Wie ein Phönix entwickelte sich das Viertel zum „vielleicht spannendsten Stadtteil Münchens“ – so jedenfalls der provokante Titel der Fotoausstellung im Gasteig bis 18.1.18. Haidhausen-Experte Hermann Wilhelm hat die Bilder zusammengetragen. Nähere Infos hier: http://www.muenchen.de/veranstaltungen/event/36088.html

Die Ausstellung ist täglich von 8 bis 23 Uhr in der Glashalle im 1. Obergeschoss kostenlos zugänglich.

Sonderausstellung über 200 Jahre Radfahren

Und nicht nur die Exponate erzählen die Geschichte des Fahrrades. Auch mit Bildern wird die weltweite Fahrradkultur der vergangenen 200 Jahre dargestellt: von unseren Breiten über Afrika, Südamerika bis hin nach Asien. Deutsches Museum – Verkehrszentrum (Schwanthalerhöhe, Westend)

Lora Magazin Mo.- Fr. 18 bis 19 Uhr auf UKW 92,4 Mhz

auf DAB auch um 3:00/7:00 und 12:00 Uhr.

Aktuell und politisch-lokale, regionale und überregionale Themen aus Politik und Gesellschaft.