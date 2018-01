Hier das Wochenprogramm von Montag – Freitag, 22. – 26. Jan. 2018

MONTAG, 22. Januar 2018:

UKW-Programm von 16.00-24.00 Uhr

16.00 Uhr: Gery’s + Tary’s Favourites mit einem Portait von Henning Wehland, Mitbegründer, Frontmann und Sänger der H-Blockx.

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Forum aktuell: Open Source Magazin

20.00 Uhr: LORA international: Gemeinwohlökonomie – Rainald Schwarz und Andrea Behm sprechen mit zwei Studiogästen über die GWÖ und Unternehmen/GWÖ-Selbsttest.

21.00 Uhr: deutsch-kurdische Sendung: Nachrichten, Kultur, Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: EXOTUS

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Kleinkunst und Kabarett

03.00 Uhr: Jazz and more

04.00 Uhr: Jazz and more

05.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

06.00 Uhr: Entwicklung der Entwicklungspolitik – Was braucht der afrikanische Kontinent? Zu Wort kommen Dr. Till Wahnbeck von der Welthungerhilfe, Dorothee Klüppel von Misereor, Jürgen Nagler – Mitarbeiter der UNO und Henning Hintze von Attac.

07.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

09.00 Uhr: Entwicklung der Entwicklungspolitik – Was braucht der afrikanische Kontinent? Zu Wort kommen Dr. Till Wahnbeck von der Welthungerhilfe, Dorothee Klüppel von Misereor, Jürgen Nagler – Mitarbeiter der UNO und Henning Hintze von Attac.

10.00 Uhr: LORA Kultur: Diese Ausgabe steht unter anderem im Zeichen von Joseph Beuys und aktueller Ausstellungen in München

11.00 Uhr: Literaturverhör: In der Nachtlektüre hören Sie die Lesung „Die Liebe unter Aliens“ von Terezia Mora.

12.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Entwicklung der Entwicklungspolitik – Was braucht der afrikanische Kontinent? Zu Wort kommen Dr. Till Wahnbeck von der Welthungerhilfe, Dorothee Klüppel von Misereor, Jürgen Nagler – Mitarbeiter der UNO und Henning Hintze von Attac.

14.00 Uhr: LORA Kultur: Diese Ausgabe steht unter anderem im Zeichen von Joseph Beuys und aktueller Ausstellungen in München

15.00 Uhr: Literaturverhör: In der Nachtlektüre hören Sie die Lesung „Die Liebe unter Aliens“ von Terezia Mora.

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DIENSTAG, 23. Januar 2018:

UKW-Programm von 16.00-24.00 Uhr

16.00 Uhr: Jazz and more

17.00 Uhr: Trotz Alledem: Hören Sie einen Mitschnitt der öffentlichen Sitzung des Münchner Mieterbeirates. Thema war die Modernisierungsumlage.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit einem Interview mit Tommy Rödel von der Deutschen Friedensgesellschaft. Er wird uns über die Internationale Friedenskonferenz berichten, die als Gegenveranstaltung der Sicherheitskonferenz im Bayerischen Hof konzipiert ist.

19.00 Uhr: Fremde Heimat: Pananfrika

20.00 Uhr: Freie Radios – mit Beiträgen von anderen deutschsprachigen freien Radios

21.00 Uhr: Multikulti: Redakcja Polonium – die Polnische Redaktion – Thema: die Regierungsumbildung in Polen und das EU Verfahren nach Artikel 7 gegen Polen.

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Munich Masala

23.00 Uhr: Hillibilly

DAB+

01.00 Uhr: Gery’s + Tary’s Favourites mit einem Portait von Henning Wehland, Mitbegründer, Frontmann und Sänger der H-Blockx.

02.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Forum aktuell: Open Source Magazin

05.00 Uhr: LORA international: Gemeinwohlökonomie – Rainald Schwarz und Andrea Behm sprechen mit zwei Studiogästen über die GWÖ und Unternehmen/GWÖ-Selbsttest.

06.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 06:30 Uhr Blickpunkt Balkan

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Gery’s + Tary’s Favourites mit einem Portait von Henning Wehland, Mitbegründer, Frontmann und Sänger der H-Blockx.

09.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus

10.00 Uhr: EXOTUS

11.00 Uhr: EXOTUS

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Forum aktuell: Open Source Magazin

14.00 Uhr: LORA international: Gemeinwohlökonomie – Rainald Schwarz und Andrea Behm sprechen mit zwei Studiogästen über die GWÖ und Unternehmen/GWÖ-Selbsttest.

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 15:30 Uhr Blickpunkt Balkan

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

MITTWOCH, 24. Januar 2018:

UKW-Programm von 16.00-24.00 Uhr

16.00 Uhr: Schwedisches-Musik-Spezial

17.00 Uhr: Soziale Welt: Nachrichten aus der Provinz

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit: Kulturimpuls Grundeinkommen

20.00 Uhr: Soziales & Bürgerrechte: ISW

21.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München

22.00 Uhr: Funkloch

DAB+

01.00 Uhr: Jazz and more

02.00 Uhr: Trotz Alledem: Hören Sie einen Mitschnitt der öffentlichen Sitzung des Münchner Mieterbeirates. Thema war die Modernisierungsumlage.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit einem Interview mit Tommy Rödel von der Deutschen Friedensgesellschaft. Er wird uns über die Internationale Friedenskonferenz berichten, die als Gegenveranstaltung der Sicherheitskonferenz im Bayerischen Hof konzipiert ist.

04.00 Uhr: Fremde Heimat: Pananfrika

05.00 Uhr: Freie Radios – mit Beiträgen von anderen deutschsprachigen freien Radios

06.00 Uhr: Multikulti: Redakcja Polonium – die Polnische Redaktion – Thema: die Regierungsumbildung in Polen und das EU Verfahren nach Artikel 7 gegen Polen.

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit einem Interview mit Tommy Rödel von der Deutschen Friedensgesellschaft. Er wird uns über die Internationale Friedenskonferenz berichten, die als Gegenveranstaltung der Sicherheitskonferenz im Bayerischen Hof konzipiert ist.

08.00 Uhr: Jazz and more

09.00 Uhr: Trotz Alledem: Hören Sie einen Mitschnitt der öffentlichen Sitzung des Münchner Mieterbeirates. Thema war die Modernisierungsumlage.

10.00 Uhr: Munich Masala

11.00 Uhr: Hillibilly

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit einem Interview mit Tommy Rödel von der Deutschen Friedensgesellschaft. Er wird uns über die Internationale Friedenskonferenz berichten, die als Gegenveranstaltung der Sicherheitskonferenz im Bayerischen Hof konzipiert ist.

13.00 Uhr: Fremde Heimat: Pananfrika

14.00 Uhr: Freie Radios – mit Beiträgen von anderen deutschsprachigen freien Radios

15.00 Uhr: Multikulti: Redakcja Polonium – die Polnische Redaktion – Thema: die Regierungsumbildung in Polen und das EU Verfahren nach Artikel 7 gegen Polen.

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DONNERSTAG, 25. Januar 2018:

UKW-Programm von 16.00-24.00 Uhr

16.00 Uhr: Jazzlieblinge

17.00 Uhr: Spektrum: Suchthotline München

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow: Beetgeflüster, die Radio Lora Gartensendung. Hören sie einen Rück- und Ausblick auf das Saatgutfestival am Öklogischen Bildungszentrum, aktuelle Informationen zu sogenannten Schädlingen, Überlegungen zur Garten- und Pflanzplanung und den Rechten der Pflanzen.

20.00 Uhr: Leib & Seele: HIV-Inforadio

21.00 Uhr: Die deutsche und europäische Flüchtlingspolitik

22.00 Uhr: Spanische Nachrichten – anschließend: Crossover

DAB+

01.00 Uhr: Schwedisches-Musik-Spezial

02.00 Uhr: Soziale Welt: Nachrichten aus der Provinz

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit: Kulturimpuls Grundeinkommen

05.00 Uhr: Soziales & Bürgerrechte: ISW

06.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Schwedisches-Musik-Spezial

09.00 Uhr: Soziale Welt: Nachrichten aus der Provinz

10.00 Uhr: Funkloch

11.00 Uhr: Funkloch

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit: Kulturimpuls Grundeinkommen

14.00 Uhr: Soziales & Bürgerrechte: ISW

15.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

Freitag, 26. Januar 2018:

UKW-Programm von 16.00-21 Uhr

16.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

17.00 Uhr: Außer der Reihe: Magazinrückblick

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur: Künstlerfragen

20.00 Uhr: Literaturverhör: poesie[magazin]

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

DAB+

01.00 Uhr: Jazzlieblinge

02.00 Uhr: Spektrum: Suchthotline München

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow: Beetgeflüster, die Radio Lora Gartensendung. Hören sie einen Rück- und Ausblick auf das Saatgutfestival am Öklogischen Bildungszentrum, aktuelle Informationen zu sogenannten Schädlingen, Überlegungen zur Garten- und Pflanzplanung und den Rechten der Pflanzen.

05.00 Uhr: Leib & Seele: HIV-Inforadio

06.00 Uhr: Die deutsche und europäische Flüchtlingspolitik

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Jazzlieblinge

09.00 Uhr: Spektrum: Suchthotline München

10.00 Uhr: Crossover

11.00 Uhr: Crossover

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow: Beetgeflüster, die Radio Lora Gartensendung. Hören sie einen Rück- und Ausblick auf das Saatgutfestival am Öklogischen Bildungszentrum, aktuelle Informationen zu sogenannten Schädlingen, Überlegungen zur Garten- und Pflanzplanung und den Rechten der Pflanzen.

14.00 Uhr: Leib & Seele: HIV-Inforadio

15.00 Uhr: Die deutsche und europäische Flüchtlingspolitik

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur: Künstlerfragen

20.00 Uhr: Literaturverhör: poesie[magazin]

21.00 Uhr: Jazz Avantgarde

22.00 – 24.00 Uhr: Jazz Avantgarde