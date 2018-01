Im Theter Heppel & Ettlich, Feilitzschstr. 12 gibt es morgen um 20:00 Uhr Grantig-komisches Musikkabarett mit dem Titel Kabarest. In kleinen und großen Geschichten entwickelt sich der ganze Kosmos von Giasing über Sendling bis Milbertshofen.

Im Werkstattkino in der Frauenhoferstraße 9 läuft morgen 20.15 Uhr der koreanische Film On the Beach at Night Alone . Younghee lässt sich nach der Trennung von einem verheirateten Mann durch Hamburg treiben. Die Südkoreanerin ist jung und steht am Anfang ihrer Schauspielkarriere. Doch ihre Gedanken kreisen stets um den Ex-Geliebten. Der Film ist in koreanisch mit deutschen Untertiteln.

Das Filmmuseum am Jakobsplatz zeigt morgen um 19.00 Uhr der die Literaturverfilmung Brigitta. Nach der gleichnamigen Novelle von Adalbert Stifter. Ein junger Maler lernt bei einem Freund in der ungarischen Pußta eine Gutsbesitzerin kennen, die ein düsteres Geheimnis zu umgeben scheint.

Eine philosophische Musiktheaterperformance nach Texten von Ingeborg Bachmann mit dem Titel vom Fliehen und vom Fliegen wird morgen um 20.00 Uhr im Hofspielhaus in der Falkenturmstr. 8 aufgeführt. Anschließend Diskussion mit Gästen.

Das Marionettentheater Kleines Spiel in der Neureutherstr. 1 spielt um 20.00 Uhr die Vampierparodie Schnell im Biss. Der Eintritt ist frei Spenden sind erwünscht. Reservierungen sind nicht möglich.

Der kommende Samstag, der 27. Januar ist der Gedenktag für die Opfer des Holocaust. Um dieser Millionen Opfer zu gedenken veranstaltet Vera Botterbusch eine Collage in der Black Box im Gasteig mit Texten von Paul Celan, Robert Merle, Fotografien, Filmausschnitten und Klaviermusik.

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen.