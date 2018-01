Im Rahmen der Vortragsreihe „Suchers Leidenschaften“ findet um 19:30 Uhr im Akademietheater eine Lesung mit Curt Bernd Sucher, Peter Blum und Lavinia Nowak zu Werk und Leben eines der umstrittensten Gegenwartsautoren Europas, Michelle Houllebecq, statt.

Morgen können Sie Dave Liebman um 21:00 Uhr im Jazzclub Unterfahrt in außergewöhnlicher Konstellation im Quartett mit dem jungen Jazzdrummer Nathan Ott erleben.Der US-amerikanischen Saxophonisten Dave Liebman gilt als eine der schillerndsten Persönlichkeiten in der Geschichte des Jazz und als treibende Kraft des zeitgenössischen Jazz. Weltweites Aufsehen erregte er unter anderem durch seine musikalische Zusammenarbeit mit Miles Davis und Elvin Jones.

Das Amerikahaus präsentiert ab 28. Januar die Ausstellung »The Divide« mit Fotografien des US-amerikanischen Fotografen Raymond Thompson Jr.

Morgen um 19 Uhr findet im Amerikahaus die Vernissage zur Ausstellung statt, bei welcher der Künstler persönlich anwesend sein wird.

Der Fotograf begleitete Familienangehörigen von Gefangenen in Hochsicherheitsgefängnisse in Virginia. Thema der Ausstellung ist die physische und emotionale Trennung zwischen Angehörigen und Inhaftierten. Zudem macht der Künstler auf die gestiegene Zahl der Masseninhaftierungen in den USA aufmerksam. Jeder 4. Häftling weltweit sitzt in einem amerikanischen Gefängnis – darunter überdurchschnittlich viele Afro-Amerikaner.

Der Eintritt zur Ausstellung ist frei.

