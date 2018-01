Hier das Wochenprogramm von Montag – Freitag, 29. Jan. – 02. Feb. 2018

MONTAG, 29. Januar 2018:

UKW-Programm von 16.00-24.00 Uhr

16.00 Uhr: Gery’s + Tary’s Favourites: Musik mit Hand und Fuß – Teil 1. Gespielt werden Lieder mit Arm, Hand, Finger etc. im Titel. Freuen sie sich unter anderem auf HIM, Paul Anka, The Rolling Stones u.v.m

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Forum aktuell: Eine-Welt-Report des Nord-Süd-Forums

20.00 Uhr: LORA international: Thema – Hatespeech

21.00 Uhr: deutsch-kurdische Sendung: Nachrichten, Kultur, Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Strange Fruits – Il Treno – der Zug befördert uns durch die musikalischen Welten des Reggae, Blues, Folk und Jazz. Mit dabei sind u. a. so unterschiedliche Fahrgäste wie Gregg Allman, Vinicio Capossela oder die Blues Blosn.

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Jazz Avantgarde

03.00 Uhr: Jazz Avantgarde

04.00 Uhr: Jazz Avantgarde

05.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

06.00 Uhr: Rock your life – So heißt ein Sozialunternehmen aus München. Hier helfen Studenten ehrenamtlich als Mentoren, um Schülern aus sozial, wirtschaftlich oder familiär benachteiligten Verhältnissen einen besseren Start ins Berufsleben zu ermöglichen. Es geht um Nachhilfe, Motivation, Vorbild sein und mehr.

07.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

09.00 Uhr: Rock your life – So heißt ein Sozialunternehmen aus München. Hier helfen Studenten ehrenamtlich als Mentoren, um Schülern aus sozial, wirtschaftlich oder familiär benachteiligten Verhältnissen einen besseren Start ins Berufsleben zu ermöglichen. Es geht um Nachhilfe, Motivation, Vorbild sein und mehr.

10.00 Uhr: LORA Kultur: Künstlerfragen

11.00 Uhr: Literaturverhör: poesie[magazin]

12.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Rock your life – So heißt ein Sozialunternehmen aus München. Hier helfen Studenten ehrenamtlich als Mentoren, um Schülern aus sozial, wirtschaftlich oder familiär benachteiligten Verhältnissen einen besseren Start ins Berufsleben zu ermöglichen. Es geht um Nachhilfe, Motivation, Vorbild sein und mehr.

14.00 Uhr: LORA Kultur: Künstlerfragen

15.00 Uhr: Literaturverhör: poesie[magazin]

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DIENSTAG, 30. Januar 2018:

UKW-Programm von 16.00-24.00 Uhr

16.00 Uhr: politische Lieder

17.00 Uhr: Trotz Alledem: Münchner Flüchtlingsrat – Thema: Wohnungen für Flüchtlinge. Es geht um Erfahrungen eines Geflüchteten bei der Wohnungssuche; den Unterlagencheck für Wohnungssuchende beim Münchner Flüchtlingsrat; Tipps für Wohnungssuchende; Schulung für Ehrenamtliche, die Geflüchtete bei der Wohnungssuche unterstützen; Münchner Verein „WIR“ mietet Wohnungen für Flüchtlinge an

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Fremde Heimat: Gesellschaft für bedrohte Völker – Themen: 1. Teil: Sinti und Roma – 2. Teil: Mongolen – Nomadenschicksale in drei Ländern: in Russland, in China (Innere Mongolei) und in der (Äußeren) Mongolei, dazu gibts traditionelle mongolische Musik und Sologesang nach europäisch-klassischer Weise

20.00 Uhr: Freie Radios – mit Beiträgen von anderen deutschsprachigen freien Radios.

21.00 Uhr: Multikulti: Spanische Redaktion

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: New Country Show

23.00 Uhr: Lärmministerium

DAB+

01.00 Uhr: Gery’s + Tary’s Favourites: Musik mit Hand und Fuß – Teil 1. Gespielt werden Lieder mit Arm, Hand, Finger etc. im Titel. Freuen sie sich unter anderem auf HIM, Paul Anka, The Rolling Stones u.v.m

02.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Forum aktuell: Eine-Welt-Report des Nord-Süd-Forums

05.00 Uhr: LORA international: Thema – Hatespeech

06.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 06:30 Uhr Blickpunkt Balkan

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Gery’s + Tary’s Favourites: Musik mit Hand und Fuß – Teil 1. Gespielt werden Lieder mit Arm, Hand, Finger etc. im Titel. Freuen sie sich unter anderem auf HIM, Paul Anka, The Rolling Stones u.v.m

09.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus

10.00 Uhr: Strange Fruits – Il Treno – der Zug befördert uns durch die musikalischen Welten des Reggae, Blues, Folk und Jazz. Mit dabei sind u. a. so unterschiedliche Fahrgäste wie Gregg Allman, Vinicio Capossela oder die Blues Blosn.

11.00 Uhr: Strange Fruits – Il Treno – der Zug befördert uns durch die musikalischen Welten des Reggae, Blues, Folk und Jazz. Mit dabei sind u. a. so unterschiedliche Fahrgäste wie Gregg Allman, Vinicio Capossela oder die Blues Blosn.

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Forum aktuell: Eine-Welt-Report des Nord-Süd-Forums

14.00 Uhr: LORA international: Thema – Hatespeech

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 15:30 Uhr Blickpunkt Balkan

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

MITTWOCH, 31. Januar 2018:

UKW-Programm von 16.00-24.00 Uhr

16.00 Uhr: Gery’s + Tary’s Favourites: Musik mit Hand und Fuß – Teil 2: Lieder die Bein, Knie, Zehe etc. im Titel haben. Mit dabei u.a. Queen, Snow Patrol, Crowded House u.v.m

17.00 Uhr: Soziale Welt: Bewegtes Lernen – mit Reportagen über die Naturfreundejugend, das Fanprojekt „Lernen mit Kick“ und dem zweiten Teil des Gesprächs über Erlebnispädagogik und Outdoor-Training mit Prof. Dr. Werner Michl.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit: Antifa-Magazin

20.00 Uhr: Soziales & Bürgerrechte: Auf Kante genäht

21.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Gery’s + Tary’s Wunschbox

DAB+

01.00 Uhr: politische Lieder

02.00 Uhr: Trotz Alledem: Münchner Flüchtlingsrat – Thema: Wohnungen für Flüchtlinge. Es geht um Erfahrungen eines Geflüchteten bei der Wohnungssuche; den Unterlagencheck für Wohnungssuchende beim Münchner Flüchtlingsrat; Tipps für Wohnungssuchende; Schulung für Ehrenamtliche, die Geflüchtete bei der Wohnungssuche unterstützen; Münchner Verein „WIR“ mietet Wohnungen für Flüchtlinge an

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Fremde Heimat: Gesellschaft für bedrohte Völker – Themen: 1. Teil: Sinti und Roma – 2. Teil: Mongolen – Nomadenschicksale in drei Ländern: in Russland, in China (Innere Mongolei) und in der (Äußeren) Mongolei, dazu gibts traditionelle mongolische Musik und Sologesang nach europäisch-klassischer Weise

05.00 Uhr: Freie Radios – mit Beiträgen von anderen deutschsprachigen freien Radios.

06.00 Uhr: Multikulti: Spanische Redaktion

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: politische Lieder

09.00 Uhr: Trotz Alledem: Münchner Flüchtlingsrat – Thema: Wohnungen für Flüchtlinge. Es geht um Erfahrungen eines Geflüchteten bei der Wohnungssuche; den Unterlagencheck für Wohnungssuchende beim Münchner Flüchtlingsrat; Tipps für Wohnungssuchende; Schulung für Ehrenamtliche, die Geflüchtete bei der Wohnungssuche unterstützen; Münchner Verein „WIR“ mietet Wohnungen für Flüchtlinge an

10.00 Uhr: New Country Show

11.00 Uhr: Lärmministerium

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Fremde Heimat: Gesellschaft für bedrohte Völker – Themen: 1. Teil: Sinti und Roma – 2. Teil: Mongolen – Nomadenschicksale in drei Ländern: in Russland, in China (Innere Mongolei) und in der (Äußeren) Mongolei, dazu gibts traditionelle mongolische Musik und Sologesang nach europäisch-klassischer Weise

14.00 Uhr: Freie Radios – mit Beiträgen von anderen deutschsprachigen freien Radios.

15.00 Uhr: Multikulti: Spanische Redaktion

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DONNERSTAG, 01. Februar 2018:

UKW-Programm von 16.00-24.00 Uhr

16.00 Uhr: Jazz Avantgarde

17.00 Uhr: Spektrum: Radiokids

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow: Tierpolitik

20.00 Uhr: Leib & Seele: Slowfood München

21.00 Uhr: Uferlos

22.00 Uhr: Spanische Nachrichten – anschließend: A VEZ DO BRASIL

DAB+

01.00 Uhr: Gery’s + Tary’s Favourites: Musik mit Hand und Fuß – Teil 2: Lieder die Bein, Knie, Zehe etc. im Titel haben. Mit dabei u.a. Queen, Snow Patrol, Crowded House u.v.m

02.00 Uhr: Soziale Welt: Bewegtes Lernen – mit Reportagen über die Naturfreundejugend, das Fanprojekt „Lernen mit Kick“ und dem zweiten Teil des Gesprächs über Erlebnispädagogik und Outdoor-Training mit Prof. Dr. Werner Michl.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit: Antifa-Magazin

05.00 Uhr: Soziales & Bürgerrechte: Auf Kante genäht

06.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Gery’s + Tary’s Favourites: Musik mit Hand und Fuß – Teil 2: Lieder die Bein, Knie, Zehe etc. im Titel haben. Mit dabei u.a. Queen, Snow Patrol, Crowded House u.v.m

09.00 Uhr: Soziale Welt: Bewegtes Lernen – mit Reportagen über die Naturfreundejugend, das Fanprojekt „Lernen mit Kick“ und dem zweiten Teil des Gesprächs über Erlebnispädagogik und Outdoor-Training mit Prof. Dr. Werner Michl.

10.00 Uhr: Gery’s + Tary’s Wunschbox

11.00 Uhr: Gery’s + Tary’s Wunschbox

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit: Antifa-Magazin

14.00 Uhr: Soziales & Bürgerrechte: Auf Kante genäht

15.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

Freitag, 02. Februar 2018:

UKW-Programm von 16.00-21 Uhr

16.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

17.00 Uhr: Außer der Reihe: Magazinrückblick

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur: Wir waren unter anderem im NS-Dokuzentrum. Dort zeigt die aktuelle Sonderausstellung, wie stark die furchtbare ideologie des Nationalsozialismus noch heute nachwirkt.

20.00 Uhr: Literaturverhör: München liest ein Buch

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

DAB+

01.00 Uhr: Jazz Avantgarde

02.00 Uhr: Spektrum: Radiokids

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow: Tierpolitik

05.00 Uhr: Leib & Seele: Slowfood München

06.00 Uhr: Uferlos

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Jazz Avantgarde

09.00 Uhr: Spektrum: Radiokids

10.00 Uhr: A VEZ DO BRASIL

11.00 Uhr: A VEZ DO BRASIL

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow: Tierpolitik

14.00 Uhr: Leib & Seele: Slowfood München

15.00 Uhr: Uferlos

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur: Wir waren unter anderem im NS-Dokuzentrum. Dort zeigt die aktuelle Sonderausstellung, wie stark die furchtbare ideologie des Nationalsozialismus noch heute nachwirkt.

20.00 Uhr: Literaturverhör: München liest ein Buch

21.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

22.00 – 24.00 Uhr: Jazzlieblinge