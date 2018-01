Die Lesefüchse kommen um 15 Uhr in die Stadtbibliothek Hasenbergl und lesen Kindern ab 3 Jahren vor.

Zu einer Info- und Diskussionsveranstaltung für Interessierte, Mieter und Anwohner lädt die Landtagsabgeordnete Claudia Stamm von 18 – 19.30 in ihr Bürgerbüro in der Dreimühlenstr.32 ein. Thema ist der Gasteig-Umzug auf das Gelände der Stadtwerke am Flaucher und die dadurch drohende Gentrifizierung.

Um 18 Uhr gibt es die Vernissage der neuen Ausstellung:“ Sowjetische Gefangene im 2.Weltkrieg“ und zwar im Kulturzentrum 2411 im Hasenbergl, Blodigstr.4.

„Auto-Fahrspaß mit Windenergie, Biomethan und Erdgas“ heißt die Infoveranstaltung um 19 Uhr auf der Galerie der VHS Guardinistr.90.

Um 19 Uhr können Sie im Carl-Orff-Saal des Gasteigs ein „Jazz-Spektrum“ hören.

Die Diskussionsveranstaltung „Hipster oder Innovative Citizen? – nachhaltig konsumieren, lokal handeln,global wirken“ richtet sich an Jugendliche und junge Erwachsene. Ort: Schellingstr.3, Zeit: 19 Uhr.

Und im Kulturhaus Milbertshofen, Curt-Mezger-Pl.1 läuft um 19 Uhr der Spielfilm „Folge meiner Stimme“, in dem es um 2 kämpferische Frauen und um die Unterdrückung der Kurden in der Türkei geht. Der Eintritt ist 3,-Euro.