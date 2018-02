Hier das Wochenprogramm vom 05. – 09. Februar 2018

MONTAG, 05. Februar 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Reggae-Radio mit Roman Roots

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus: En la linea

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Forum aktuell: Refugees welcome

20.00 Uhr: LORA international: Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit

21.00 Uhr: deutsch-kurdische Sendung: Nachrichten, Kultur, Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Strange Fruits – mit dem Motto:“Let The Lower Lights Be Burning“ mit neuen Singer/Songwriterinnen, Art-, Welt-, Rock- und Jazzmusik. U. a. mit dabei sind Piirpauke, Ash Gray, Hans Joachim Irmler oder Melli Zech.

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

03.00 Uhr: Jazzlieblinge

04.00 Uhr: Jazzlieblinge

05.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

06.00 Uhr: Außer der Reihe: Monatsrückblick

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

09.00 Uhr: Außer der Reihe: Monatsrückblick

10.00 Uhr: LORA Kultur: Wir waren unter anderem im NS-Dokuzentrum. Dort zeigt die aktuelle Sonderausstellung, wie stark die furchtbare ideologie des Nationalsozialismus noch heute nachwirkt.

11.00 Uhr: Literaturverhör: München liest ein Buch

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Außer der Reihe: Monatsrückblick

14.00 Uhr: LORA Kultur: Wir waren unter anderem im NS-Dokuzentrum. Dort zeigt die aktuelle Sonderausstellung, wie stark die furchtbare ideologie des Nationalsozialismus noch heute nachwirkt

15.00 Uhr: Literaturverhör: München liest ein Buch

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DIENSTAG, 06. Februar 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Swing In – das Radio LORA Jazzmuseum macht – u.a. – einen Ausflug nach Paris und stellt französische Künstler vor.

17.00 Uhr: Trotz Alledem

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Fremde Heimat – Thema: Stärkung der Frauen in Afrika. Es geht um Schneiderinnen in Benin, Mikrokredite die Frauen ein Cateringprojekt in Uganda ermöglichen, Schafzüchterinnen in Äthiopien und Solwodi bietet Schutz für Ex-Prostituierte aus Nigeria

20.00 Uhr: Freie Radios – mit Beiträgen von anderen deutschsprachigen freien Radios.

21.00 Uhr: Multikulti: L´Ora Italiana – Buchbinder Wanninger und andere Geschichten: Karl Valentin auf Italienisch im Kulturhaus Neuperlach – einen Blick hinter den Kulissen vor der Premiere. UND: Neue Rubrik „Pillole d’Italiano“: Die kleine Rubrik über italienische Wörter für unsere deutschen Zuhörer.

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Heimat und Dudelfunk

23.00 Uhr: Hard n Heavy – u.a. mit einem Interview mit der Punkband Rogers aus Düsseldorf, die am am 1. Februar im Backstage waren und ihr neues Album „Augen auf“ vorhestellt haben.

DAB+

01.00 Uhr: Reggae-Radio mit Roman Roots

02.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus: En la linea

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Forum aktuell: Refugees welcome

05.00 Uhr: LORA international: Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit

06.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 06:30 Uhr Blickpunkt Balkan

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Reggae-Radio mit Roman Roots

09.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus: En la linea

10.00 Uhr: Strange Fruits – mit dem Motto:“Let The Lower Lights Be Burning“ mit neuen Singer/Songwriterinnen, Art-, Welt-, Rock- und Jazzmusik. U. a. mit dabei sind Piirpauke, Ash Gray, Hans Joachim Irmler oder Melli Zech.

11.00 Uhr: Strange Fruits – s.o.

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Forum aktuell: Refugees welcome

14.00 Uhr: LORA international: Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 15:30 Uhr Blickpunkt Balkan

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

MITTWOCH, 07. Februar 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Tango

17.00 Uhr: Soziale Welt: Erfolg ohne Wachstum? Gibt es Modelle einer Postwachstumsökonomie? Eine Veranstaltung im Rahmen der Reihe UniDialog mit Prof. Dr. Angelika Zahrnt und Prof. Dr. Dodo zu Knyphausen-Aufsess.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit: Attac München

20.00 Uhr: Soziales & Bürgerrechte: Arbeitswelt im Wandel – Thema: Internationale Firmenkulturen. Zunehmend werden Firmen internationaler aufgestellt. In dieser Sendung wollen wir ansehen, warum es gar nicht so einfach ist, verschiedene Nationen in einem Team zu beschäftigen. Neben den reinen Sprachschwierigkeiten, gibt es noch ein ganz anderes Problem: die verschiedene Art der Kommunikation die ‚interkulturelle Kommunikation‘. Studiogast: Walter Kraft, Universitätsdozent

21.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Peilsender

DAB+

01.00 Uhr: Swing In – das Radio LORA Jazzmuseum macht – u.a. – einen Ausflug nach Paris und stellt französische Künstler vor.

02.00 Uhr: Trotz Alledem

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Fremde Heimat – Thema: Stärkung der Frauen in Afrika. Es geht um Schneiderinnen in Benin, Mikrokredite die Frauen ein Cateringprojekt in Uganda ermöglichen, Schafzüchterinnen in Äthiopien und Solwodi bietet Schutz für Ex-Prostituierte aus Nigeria

05.00 Uhr: Freie Radios – mit Beiträgen von anderen deutschsprachigen freien Radios.

06.00 Uhr: Multikulti: L´Ora Italiana – Buchbinder Wanninger und andere Geschichten: Karl Valentin auf Italienisch im Kulturhaus Neuperlach – einen Blick hinter den Kulissen vor der Premiere. UND: Neue Rubrik „Pillole d’Italiano“: Die kleine Rubrik über italienische Wörter für unsere deutschen Zuhörer.

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Swing In – das Radio LORA Jazzmuseum macht – u.a. – einen Ausflug nach Paris und stellt französische Künstler vor.

09.00 Uhr: Trotz Alledem

10.00 Uhr: Heimat und Dudelfunk

11.00 Uhr: Hard n Heavy – u.a. mit einem Interview mit der Punkband Rogers aus Düsseldorf, die am am 1. Februar im Backstage waren und ihr neues Album „Augen auf“ vorhestellt haben.

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Fremde Heimat – Thema: Stärkung der Frauen in Afrika. Es geht um Schneiderinnen in Benin, Mikrokredite die Frauen ein Cateringprojekt in Uganda ermöglichen, Schafzüchterinnen in Äthiopien und Solwodi bietet Schutz für Ex-Prostituierte aus Nigeria

14.00 Uhr: Freie Radios – mit Beiträgen von anderen deutschsprachigen freien Radios.

15.00 Uhr: Multikulti: L´Ora Italiana – Buchbinder Wanninger und andere Geschichten: Karl Valentin auf Italienisch im Kulturhaus Neuperlach – einen Blick hinter den Kulissen vor der Premiere. UND: Neue Rubrik „Pillole d’Italiano“: Die kleine Rubrik über italienische Wörter für unsere deutschen Zuhörer.

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DONNERSTAG, 08. Februar 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Jazz Avantgarde

17.00 Uhr: Spektrum: Fanprojekt der AWO

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow: David gegen Goliath

20.00 Uhr: Leib & Seele: Let´s Tauschring

21.00 Uhr: Queerdenker

22.00 Uhr: Spanische Nachrichten – anschließend: Salsa mit Chuck Herrmann

DAB+

01.00 Uhr: Tango

02.00 Uhr: Soziale Welt: Erfolg ohne Wachstum? Gibt es Modelle einer Postwachstumsökonomie? Eine Veranstaltung im Rahmen der Reihe UniDialog mit Prof. Dr. Angelika Zahrnt und Prof. Dr. Dodo zu Knyphausen-Aufsess.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit: Attac München

05.00 Uhr: Soziales & Bürgerrechte: Arbeitswelt im Wandel – Thema: Internationale Firmenkulturen. Zunehmend werden Firmen internationaler aufgestellt. In dieser Sendung wollen wir ansehen, warum es gar nicht so einfach ist, verschiedene Nationen in einem Team zu beschäftigen. Neben den reinen Sprachschwierigkeiten, gibt es noch ein ganz anderes Problem: die verschiedene Art der Kommunikation die ‚interkulturelle Kommunikation‘. Studiogast: Walter Kraft, Universitätsdozent

06.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Tango

09.00 Uhr: Soziale Welt: Erfolg ohne Wachstum? Gibt es Modelle einer Postwachstumsökonomie? Eine Veranstaltung im Rahmen der Reihe UniDialog mit Prof. Dr. Angelika Zahrnt und Prof. Dr. Dodo zu Knyphausen-Aufsess.

10.00 Uhr: Peilsender

11.00 Uhr: Peilsender

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit: Attac München

14.00 Uhr: Soziales & Bürgerrechte: Arbeitswelt im Wandel – Thema: Internationale Firmenkulturen. Zunehmend werden Firmen internationaler aufgestellt. In dieser Sendung wollen wir ansehen, warum es gar nicht so einfach ist, verschiedene Nationen in einem Team zu beschäftigen. Neben den reinen Sprachschwierigkeiten, gibt es noch ein ganz anderes Problem: die verschiedene Art der Kommunikation die ‚interkulturelle Kommunikation‘. Studiogast: Walter Kraft, Universitätsdozent

15.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

Freitag, 09. Februar 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr

16.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

17.00 Uhr: Außer der Reihe – Thema: Autismus. Neben allgemeinen Informationen gibt es ein ausführliches Interview mit einem Asperger-Autisten und wir stellen ihnen die Firma „auticon“ vor, das erste und einzige Unternehmen in Deutschland, das ausschließlich Menschen im Autismus-Spektrum als IT-Consultants beschäftigt. S:\Redaktionen\Außer der Reihe\2018 02 09 Autismus-Auticon

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur: politische Kunst und Kultur

20.00 Uhr: Literaturverhör: Werkkreis Literatur der Arbeitswelt

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

DAB+

01.00 Uhr: Jazz Avantgarde

02.00 Uhr: Spektrum: Fanprojekt der AWO

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow: David gegen Goliath

05.00 Uhr: Leib & Seele: Let´s Tauschring

06.00 Uhr: Queerdenker

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Jazz Avantgarde

09.00 Uhr: Spektrum: Fanprojekt der AWO

10.00 Uhr: Salsa mit Chuck Herrmann

11.00 Uhr: Salsa mit Chuck Herrmann

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow: David gegen Goliath

14.00 Uhr: Leib & Seele: Let´s Tauschring

15.00 Uhr: Queerdenker

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur: politische Kunst und Kultur

20.00 Uhr: Literaturverhör: Werkkreis Literatur der Arbeitswelt

21.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

22.00 – 24.00 Uhr: Swing in