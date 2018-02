Veranstaltungshinweise für Mittwoch den 7. Februar 2018

im Filmmuseum am St. Jakobsplatz wird um 19.oo Uhr „ Wag The Dog „ gespielt. Mit Robert de Niro und Dustin Hoffmann. Ein Sex-Skandal kommt dem amerikanischen Präsidenten im Wahlkampf ungelegen, weshalb einer seiner Berater und ein Filmproduzent einen Krieg inszenieren. So wird, mittels der technischen Möglichkeiten, aus einem durch ein Filmstudio laufenden Mädchen mit Chips-Tüte, ein albanischer Terror-Flüchtling im Kriegsgebiet. – Mit viel schwarzem Humor

im Werkstattkino läuft „PUNK im ALTER: Die Kassierer“ Beginn 20.3o Uhr Punk als parodistische Veranstaltung, seit 30 Jahren unermüdlich als DIE KASSIERER um Sänger Wölfi aufgeführt. Vom sozialen Rand des Ruhrpotts, von Wattenscheid – früher selber Stadt, jetzt zu Bochum eingemeindet – bis ins Herz bundesdeutscher Privat-TV-Unterhaltung. Inklusive Schocker-Fame per Blankziehen in der Live-Sendung Circus HalliGalli von Joko und Klaas (die in diesem Film auch vorkommen, und zwar als dermaßen wohlwollende Unterstützer im Geiste, dass einem DIE KASSIERER vorkommen wollen als die Hausband ihrer Sendung).

Im Gärtnerplatztheater beginnt um 19.3o Uhr „ Der Klang der ungespielten Töne“. Konstantin Wecker‘s Roman für Sprecher, eine szenische Lesung

Im SUBSTANZ beginnt ebenfalls um 19,3o Uhr das Impro-Match „ Lehrer gegen Schüler“

Die Pfefferkörner treten gegen Das königlich bayerische Lehrertheater an. Einlass um 19.oo Uhr

Desweiteren trifft sich das Dialogcafe fur Migrantinnen und Muttersprachler zum Menschen kennenlernen und für Sprachunterricht um 18.3o Uhr im Kulturhaus Milbertshofen

Das „ Sience Kabarett“ gibt sich in der Seidl-Villa die Ehre. Wissenschaft und Technik populär um 20.oo Uhr. Gäste, Physiker und Zauberkünstler bringen dem Publikum leicht verständlich wissenschaftliche Szenen näher