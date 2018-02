Nachhören: Internationale Firmenkulturen bei Arbeitswelt im Wandel

Zunehmend werden Firmen internationaler aufgestellt. In dieser Sendung wollen wir ansehen, warum es gar nicht so einfach ist, verschiedene Nationen in einem Team zu beschäftigen. Neben den reinen Sprachschwierigkeiten, die man vielleicht durch Sprachkurse lösen kann, gibt es noch ein ganz anderes Problem: die verschiedene Art der Kommunikation die ‚interkulturelle Kommunikation‘, also die Kommunikation, die NICHT durch reines Vokabellernen, erlernbar ist.

In der Sendung werden Beispiele über Firmenkulturen und Kommunikation aus Amerika, Japan, Osteuropa, Russland und China erläutert.

Studiogast: Walther Kraft, Universitätsdozent