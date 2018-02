Hier das Wochenprogramm vom 12. – 16. Februar 2018

MONTAG, 12. Februar 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Becauseweliveit

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus: Preisverleihung „Der aufrechte Gang“ – Auszeichnung der Humanistischen Union an Judith und Dr. Reiner Bernstein

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Forum aktuell: Münchner Forum mit einem Gespräch mit Frau Luible vom Bürgerbündnis Heimat Giesing und dem Münchner Stadtheimatpfleger Landbrecht

20.00 Uhr: LORA international: Munich American Peace Committee mit dem 2. Teil des Vortrags von Richard Heinberg über die Gesellschaft ohne Kohle

21.00 Uhr: deutsch-kurdische Sendung: Nachrichten, Kultur, Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Exotus

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

03.00 Uhr: Swing in

04.00 Uhr: Swing in

05.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

06.00 Uhr: Außer der Reihe – Thema: Autismus. Neben allgemeinen Informationen gibt es ein ausführliches Interview mit einem Asperger-Autisten und wir stellen ihnen die Firma „auticon“ vor, das erste und einzige Unternehmen in Deutschland, das ausschließlich Menschen im Autismus-Spektrum als IT-Consultants beschäftigt.

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

09.00 Uhr: Außer der Reihe – Thema: Autismus. Neben allgemeinen Informationen gibt es ein ausführliches Interview mit einem Asperger-Autisten und wir stellen ihnen die Firma „auticon“ vor, das erste und einzige Unternehmen in Deutschland, das ausschließlich Menschen im Autismus-Spektrum als IT-Consultants beschäftigt.

10.00 Uhr: LORA Kultur: politische Kunst und Kultur

11.00 Uhr: Literaturverhör: Werkkreis Literatur der Arbeitswelt

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Außer der Reihe – Thema: Autismus. Neben allgemeinen Informationen gibt es ein ausführliches Interview mit einem Asperger-Autisten und wir stellen ihnen die Firma „auticon“ vor, das erste und einzige Unternehmen in Deutschland, das ausschließlich Menschen im Autismus-Spektrum als IT-Consultants beschäftigt.

14.00 Uhr: LORA Kultur: politische Kunst und Kultur

15.00 Uhr: Literaturverhör: Werkkreis Literatur der Arbeitswelt

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DIENSTAG, 13. Februar 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Jazz and more

17.00 Uhr: Trotz Alledem: Inside USA – Mit eine Analyse von Trumps erstem Jahr im Amt und amerikanische Traditionen zum Valentinstag.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Fremde Heimat – Portal Migration

20.00 Uhr: Freie Radios – mit Beiträgen von anderen deutschsprachigen freien Radios.

21.00 Uhr: Multikulti: Griechisches Haus

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Note balkana: Unter dem Titel „Traumland Deutschland“ beleuchten die Balkantage 2018 unterschiedliche Aspekte der Migration vom Balkan. Die festliche Eröffnung am 23. Februar, wird von der Kosovo-Gruppe „Iliria“ musikalisch begleitet. Einen kleinen Vorgeschmack können Sie in unserer Sendung erleben. Außerdem hören wir Musik des bulgarischen Chors „Bulgarka“, der im Rahmen der Eröffnung der Balkanfilmtage auftreten wird. Außerdem: die slowenische Gruppe „Laibach“ und ein Telefon-Interview mit dem bosnischen Schauspieler Dragan Marinkovic Maca.

23.00 Uhr: Fusion, oder so

DAB+

01.00 Uhr: Becauseweliveit

02.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus: Preisverleihung „Der aufrechte Gang“ – Auszeichnung der Humanistischen Union an Judith und Dr. Reiner Bernstein

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Forum aktuell: Münchner Forum mit einem Gespräch mit Frau Luible vom Bürgerbündnis Heimat Giesing und dem Münchner Stadtheimatpfleger Landbrecht

05.00 Uhr: LORA international: Munich American Peace Committee mit dem 2. Teil des Vortrags von Richard Heinberg über die Gesellschaft ohne Kohle

06.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 06:30 Uhr Blickpunkt Balkan

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Becauseweliveit

09.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus: Preisverleihung „Der aufrechte Gang“ – Auszeichnung der Humanistischen Union an Judith und Dr. Reiner Bernstein

10.00 Uhr: Exotus

11.00 Uhr: Exotus

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Forum aktuell: Münchner Forum mit einem Gespräch mit Frau Luible vom Bürgerbündnis Heimat Giesing und dem Münchner Stadtheimatpfleger Landbrecht

14.00 Uhr: LORA international: Munich American Peace Committee mit dem 2. Teil des Vortrags von Richard Heinberg über die Gesellschaft ohne Kohle

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 15:30 Uhr Blickpunkt Balkan

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

MITTWOCH, 14. Februar 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Zeitgenössische Musik

17.00 Uhr: Soziale Welt

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit: ver.di Frauen

20.00 Uhr: Soziales & Bürgerrechte: Stadt-Land-Radio: Soziale und politische Beobachtungen aus München – aus Bayern – und darüber hinaus

21.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München. Thema: Der kurze Frühling der Bayerischen Räterepublik, von der Buchvorstellung am 8.2.2018 um 19h im Cafe 5vor12

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Daydream

DAB+

01.00 Uhr: Jazz and more

02.00 Uhr: Trotz Alledem: Inside USA – Mit eine Analyse von Trumps erstem Jahr im Amt und amerikanische Traditionen zum Valentinstag.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Fremde Heimat – Portal Migration

05.00 Uhr: Freie Radios – mit Beiträgen von anderen deutschsprachigen freien Radios.

06.00 Uhr: Multikulti: Griechisches Haus

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Jazz and more

09.00 Uhr: Trotz Alledem: Inside USA – Mit eine Analyse von Trumps erstem Jahr im Amt und amerikanische Traditionen zum Valentinstag.

10.00 Uhr: Note balkana: Unter dem Titel „Traumland Deutschland“ beleuchten die Balkantage 2018 unterschiedliche Aspekte der Migration vom Balkan. Die festliche Eröffnung am 23. Februar, wird von der Kosovo-Gruppe „Iliria“ musikalisch begleitet. Einen kleinen Vorgeschmack können Sie in unserer Sendung erleben. Außerdem hören wir Musik des bulgarischen Chors „Bulgarka“, der im Rahmen der Eröffnung der Balkanfilmtage auftreten wird. Außerdem: die slowenische Gruppe „Laibach“ und ein Telefon-Interview mit dem bosnischen Schauspieler Dragan Marinkovic Maca.

11.00 Uhr: Fusion, oder so

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Fremde Heimat – Portal Migration

14.00 Uhr: Freie Radios – mit Beiträgen von anderen deutschsprachigen freien Radios.

15.00 Uhr: Multikulti: Griechisches Haus

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DONNERSTAG, 15. Februar 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Jazz Avantgarde

17.00 Uhr: Spektrum: KOFRA – Arbeitskreis Stop Sexkauf zum Thema „Die Wahrheit über Freier – Selbstzeugnisse in Freierforen“. Die Aussteigerin Huschke Mau liest aus Einträgen in Freierforen, wie Freier stolz und ungehemmt beschreiben, was sie den Frauen angetan haben. Die Frauen selbst sprechen kaum je über das, was sie ständig erleiden und begegnen dem mit Schmerzmitteln, Drogen, Alkohol und Verdrängung.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow: Phonstudio des Bund-Naturschutz – Thema: Zwischen Massentierhaltung und Bio-Genuss – Landwirtschaft heute: Als Gast im Studio spricht der Vorsitzende des BUND Naturschutz (BN) in München, Christian Hierneis über die aktuelle Situation der Landwirtschaft, den Einfluss der Verbraucher und das Versagen in der Politik. Außerdem: die BN Landwirtschaftsreferentin Marion Ruppaner berichtet von der Grünen Woche in Berlin und Elisabeth Peters stellt den neuen Einkaufsführer „Bio-Genuss für München“ vor.

20.00 Uhr: Leib & Seele: Gesundheitswesen – Thema: vegane Ernährung

21.00 Uhr: Uferlos

22.00 Uhr: Spanische Nachrichten – anschließend: Bajo el Cielo de América Latina

DAB+

01.00 Uhr: Zeitgenössische Musik

02.00 Uhr: Soziale Welt

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit: ver.di Frauen

05.00 Uhr: Soziales & Bürgerrechte: Stadt-Land-Radio: Soziale und politische Beobachtungen aus München – aus Bayern – und darüber hinaus

06.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München. Thema: Der kurze Frühling der Bayerischen Räterepublik, von der Buchvorstellung am 8.2.2018 um 19h im Cafe 5vor12

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Zeitgenössische Musik

09.00 Uhr: Soziale Welt

10.00 Uhr: Daydream

11.00 Uhr: Daydream

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit: ver.di Frauen

14.00 Uhr: Soziales & Bürgerrechte: Stadt-Land-Radio: Soziale und politische Beobachtungen aus München – aus Bayern – und darüber hinaus

15.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München. Thema: Der kurze Frühling der Bayerischen Räterepublik, von der Buchvorstellung am 8.2.2018 um 19h im Cafe 5vor12

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

Freitag, 16. Februar 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr

16.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

17.00 Uhr: Außer der Reihe

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LIVE-Übertragung: Internationale Münchner Friedenskonferenz aus dem alten Rathaus

20.00 Uhr: LIVE-Übertragung: Internationale Münchner Friedenskonferenz aus dem alten Rathaus

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

DAB+

01.00 Uhr: Jazz Avantgarde

02.00 Uhr: Spektrum: KOFRA – Arbeitskreis Stop Sexkauf zum Thema „Die Wahrheit über Freier – Selbstzeugnisse in Freierforen“. Die Aussteigerin Huschke Mau liest aus Einträgen in Freierforen, wie Freier stolz und ungehemmt beschreiben, was sie den Frauen angetan haben. Die Frauen selbst sprechen kaum je über das, was sie ständig erleiden und begegnen dem mit Schmerzmitteln, Drogen, Alkohol und Verdrängung

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow: Phonstudio des Bund-Naturschutz – Thema: Zwischen Massentierhaltung und Bio-Genuss – Landwirtschaft heute: Als Gast im Studio spricht der Vorsitzende des BUND Naturschutz (BN) in München, Christian Hierneis über die aktuelle Situation der Landwirtschaft, den Einfluss der Verbraucher und das Versagen in der Politik. Außerdem: die BN Landwirtschaftsreferentin Marion Ruppaner berichtet von der Grünen Woche in Berlin und Elisabeth Peters stellt den neuen Einkaufsführer „Bio-Genuss für München“ vor.

05.00 Uhr: Leib & Seele: Gesundheitswesen – Thema: vegane Ernährung

06.00 Uhr: Uferlos

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Jazz Avantgarde

09.00 Uhr: Spektrum: KOFRA – Arbeitskreis Stop Sexkauf zum Thema „Die Wahrheit über Freier – Selbstzeugnisse in Freierforen“. Die Aussteigerin Huschke Mau liest aus Einträgen in Freierforen, wie Freier stolz und ungehemmt beschreiben, was sie den Frauen angetan haben. Die Frauen selbst sprechen kaum je über das, was sie ständig erleiden und begegnen dem mit Schmerzmitteln, Drogen, Alkohol und Verdrängung

10.00 Uhr: Bajo el Cielo de América Latina

11.00 Uhr: Bajo el Cielo de América Latina

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow: Phonstudio des Bund-Naturschutz – Thema: Zwischen Massentierhaltung und Bio-Genuss – Landwirtschaft heute: Als Gast im Studio spricht der Vorsitzende des BUND Naturschutz (BN) in München, Christian Hierneis über die aktuelle Situation der Landwirtschaft, den Einfluss der Verbraucher und das Versagen in der Politik. Außerdem: die BN Landwirtschaftsreferentin Marion Ruppaner berichtet von der Grünen Woche in Berlin und Elisabeth Peters stellt den neuen Einkaufsführer „Bio-Genuss für München“ vor.

14.00 Uhr: Leib & Seele: Gesundheitswesen – Thema: vegane Ernährung

15.00 Uhr: Uferlos

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Internationale Münchner Friedenskonferenz

20.00 Uhr: Internationale Münchner Friedenskonferenz

21.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

22.00 – 24.00 Uhr: Jazz and more