Nachhören: Haidhausen liest – Kultur im Stadtviertel

In der Sendung „Haidhausen liest“ geht es um Bücher, ums Lesen, ums Schreiben und ums Vorlesen.

In der Kinder- und Jugendbibliothek des Gasteigs erfahren wir viel über die Lesegewohnheiten jugendlicher Nutzer. Beim anschließenden Rundgang durch vier Buchhandlungen in Haidhausen werden wir hören, mit wie viel Engagement und Einfallsreichtum die Buchhändler versuchen, trotz Amazon ihre Buchhandlungen am Leben zu erhalten.

Am Schluss der Sendung besuchen wir eine Lesung im Literaturbüro in der Milchstraße.

Länge: 42Min