In der Black Box im Gasteig, um 19 Uhr, findet ein Benefizkonzert mit dem amerikanischen Schauspieler Iaqn Harding und der britischen Bloggerin Sam Cleasby statt. Sie wollen das öffentliche Bewusstsein für Autoimmunerkrankungen wie Lapus und Morbus Crohn schärfen, Mit dabei sind ebenfalls die Bands: Splahinh Hill, Liann und Lilly Among Clouds.

Um 20 Uhr hören Sie in der Philharmonie ein Konzert des Symphonieorchesters des BR. Sie erwartet Musik von Martina Jankova, Donna Ellen, vom Kinderchor der bayerischen Staatsoper, vom Chor des Bayerischen Rundfunks und noch vielen anderen begabten Künstlern

. Im Milla spielt um 20:30 Uhr „White Wine“. Die in Leipzig ansässige multitalentierte mit extrem viel Spezialwissen ausgestattete Supergroup stellt ihr neustes Werk „Killer Brilliance“ vor.

Für die Romantiker gibt es im Münchner Volkstheater um 19:30 Uhr Romeo und Julia.

Um 20 Uhr hören sie in der Glockenbachwerkstatt die Berliner Band „Yeah But No“. Das zur Band gewachsene Projekt, der in Berlin lebenden und arbeitenden Musiker Douglas Greed und Fabian Kuss – zwischen Electronica und Pop, Melancholie und ein klein wenig Hoffnung.

Im Literaturhaus um 19 Uhr „2084. Das Ende der Welt“ eine Veranstaltung mit dem Schriftsteller Boualem Sansal, Träger des Friedenspreises des deutschen Buchhandels ist. Ein Gespräch mit Jürgen Wertheimer von der Uni Tübingen über die Gefahr einer schleichenden Aushöhlung humanitärer Werte, die mit sprachlichen Veränderungen beginnt.

Im Alten Rathaussaal heisst es um 19 Uhr „Bayern und Österreich – Na Servas!“ – geschichtliches und skurriles über zwei „verfreundete“ Länder. Mit Anselm Bilgri. Es erwartet Sie eine unterhaltsame Unterrichtsstunde.

Im Marionettentheater Kleines Spiel in der Neureutherstraße an der Ecke Arcisstraße gibt es um 20 Uhr eine Vampir-Parodie „Schnell im Biss“. Der Eintritt ist frei und Spenden sind willkommen.