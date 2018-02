Erfolg ohne Wachstum? Gibt es Modelle einer Postwachstumsökonomie?

In der Reihe UniDialog erläuterten die langjährige ehemalige Vorsitzende des BUND Angelika Zahrnt und der Wirtschaftswissenschaftler Dodo zu Knyphausen-Aufsess ihre Modelle und Ideen zu einer Volks- und Betriebswirtschaft, in der das Wachstum (des BIP) nicht der Maßstab für das Wohlergehen der Gesellschaft ist, insbesondere in der anschließenden Diskussion mit dem Publikum wurde deutlich, dass sich bei einem WIR MACHEN WEITER WIE BISHER – die auftretenden Probleme werden sich schon irgendwie technisch lösen lassen – die Erde und mit ihr die Weltbevölkerung auf eine ökologische und soziale Katastrophe zubewegt.

Hier kann der Beitrag downgeloadet werden, https://www.freie-radios.net/87388

oder gleich hier Nachhören:

Für den Beitrag verantwortlich ist die Redakteurin Beate Stoelzl