LORA bei der Internationalen Münchner Friedenskonferenz

LORA München überträgt heute (16.02.) von 19 – 21 Uhr live das internationale Forum der Münchner Friedenskonferenz.

Die Münchner Friedenskonferenz plädiert für Frieden, Abrüstung und Gerechtigkeit. Bei der sogenannten Sicherheitskonferenz im Bayerischen Hof geht es nicht um Sicherheit für die Menschen, sondern um die Durchsetzung von wirtschaftlichen und machtpolitischen Interessen der reichen Industrienationen des Nordens. Programm der nächsten Tage bei der Friedenskonferenz:

Internationales Forum, 16.02.2018, 19 Uhr – LORA München überträgt live

Dr. Franz Alt, Publizist: Kommt endlich zur Vernunft! Die Friedensbotschaft von Michail Gorbatschov

Nela Porobi? Isakovi?, Internat Frauenliga, Bosnien: Friedensarbeit in Bosnien.

Tiffany Easthom, Direktorin Nonviolent Peace Force: Was will die Nonviolent Peace Force?

Einführung und Moderation: Clemens Ronnefeldt, Referent für Friedensfragen beim deutschen Zweig des Internationalen Versöhnungsbundes e.v.

Gesprächsforum im DGB-Haus, 17.02.2018, 10 Uhr

mit den ReferentInnen des Internationalen Forums

Demonstration gegen die Sicherheitskonferenz, 17.02.2018

13 Uhr – Auftaktkundgebung (Stachus)

ab 14:00 Uhr: Umzingelung des Tagungsortes der NATO-Kriegsstrategen

15 Uhr – Abschlusskundgebung Marienplatz

Diskussionsrunde im DGB-Haus, 17.02.2018, 19 Uhr

Atomwaffen abschaffen im Spannungsfeld von EU – USA – Russland.

Marion Küpker, (gewaltfreie Aktion Atomwaffen abschaffen, DFG-VK.)

Reinhard Lauterbach, (Journalist und Autor, u.a.: „Bürgerkrieg in der Ukraine“)

Johanna Bussemer (Leiterin des Referats Europa in der Rosa-Luxemburg Stiftung)

Moderation: Heidi Meinzolt, Internationale Frauenliga für Frieden und Freihei