Hier das Wochenprogramm vom 19. – 23. Februar 2018

MONTAG, 19. Februar 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Welt der Filmmusik – Aus Anlass der sogenannten „Sicherheitskonferenz“ gibt es Musik aus Anti-Kriegs-Filmen

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus: Griechisches Haus

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Forum aktuell: Cogito

20.00 Uhr: LORA international: Nord-Süd-Forum – Thema: Junge Menschen engagieren sich für Sozialprojekte in Indien

21.00 Uhr: deutsch-kurdische Sendung: Nachrichten, Kultur, Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: FOLK&WeltMIX

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

03.00 Uhr: Jazz and more

04.00 Uhr: Jazz and more

05.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

06.00 Uhr: Außer der Reihe: HateSpeech

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

09.00 Uhr: Außer der Reihe: HateSpeech

10.00 Uhr: Internationale Münchner Friedenskonferenz

11.00 Uhr: Internationale Münchner Friedenskonferenz

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Außer der Reihe: HateSpeech

14.00 Uhr: Internationale Münchner Friedenskonferenz

15.00 Uhr: Internationale Münchner Friedenskonferenz

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DIENSTAG, 20. Februar 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Swing in – Wir machen einen Ausflug nach Paris. Tolle Musik von Claude Bolling (Big Band und Piano) uvm

17.00 Uhr: Trotz Alledem mit INFORME HISPANO – Thema „Konflikt zwischen Katalonien und dem spanischen Staat oder die Grenzen der Demokratie“

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Fremde Heimat

20.00 Uhr: Freie Radios – mit Beiträgen von anderen deutschsprachigen freien Radios.

21.00 Uhr: Multikulti: À propos – Thema: GroKo Ja oder nein und Frankreich: die nächsten neoliberalen „Reformen“ von Macron.

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Musical Dreams – Zu Gast ist Ofelia Huamanchumo de la Cuba. Eine peruanische Autorin, die in München lebt. Sie stellt uns ihr neuestes Buch vor: Bestiario Personal (auf Deutsch: Persönliches Bestiarium).

23.00 Uhr: Rock n Roll: Diesmal stellt Dj Blacky GENE VINCENT vor. Er ist für viele der wahre König des Rock and Roll, seine Aufnahmen, seine Bühnenpräsenz und sein exzessiver Lebensstil sind legendär. Gene Vincent war auch der erste U.S. Rocker der im Hamburger Star Club aufgetreten ist.

DAB+

01.00 Uhr: Welt der Filmmusik – Aus Anlass der sogenannten „Sicherheitskonferenz“ gibt es Musik aus Anti-Kriegs-Filmen

02.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus: Griechisches Haus

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Forum aktuell: Cogito

05.00 Uhr: LORA international: Nord-Süd-Forum – Thema: Junge Menschen engagieren sich für Sozialprojekte in Indien

06.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 06:30 Uhr Blickpunkt Balkan

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Welt der Filmmusik – Aus Anlass der sogenannten „Sicherheitskonferenz“ gibt es Musik aus Anti-Kriegs-Filmen

09.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus: Griechisches Haus

10.00 Uhr: FOLK&WeltMIX

11.00 Uhr: FOLK&WeltMIX

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Forum aktuell: Cogito

14.00 Uhr: LORA international: Nord-Süd-Forum – Thema: Junge Menschen engagieren sich für Sozialprojekte in Indien

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 15:30 Uhr Blickpunkt Balkan

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

MITTWOCH, 21. Februar 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Tango

17.00 Uhr: Soziale Welt: LORA Sport

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit: Bündnis Bezahlbares Wohnen

20.00 Uhr: Soziales & Bürgerrechte: Bund für Geistesfreiheit

21.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Biergebiete

DAB+

01.00 Uhr: Swing in – Wir machen einen Ausflug nach Paris. Tolle Musik von Claude Bolling (Big Band und Piano) uvm

02.00 Uhr: Trotz Alledem mit INFORME HISPANO – Thema „Konflikt zwischen Katalonien und dem spanischen Staat oder die Grenzen der Demokratie“

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Fremde Heimat

05.00 Uhr: Freie Radios – mit Beiträgen von anderen deutschsprachigen freien Radios.

06.00 Uhr: Multikulti: À propos – Thema: GroKo Ja oder nein und Frankreich: die nächsten neoliberalen „Reformen“ von Macron.

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Swing in – Wir machen einen Ausflug nach Paris. Tolle Musik von Claude Bolling (Big Band und Piano) uvm

09.00 Uhr: Trotz Alledem mit INFORME HISPANO – Thema „Konflikt zwischen Katalonien und dem spanischen Staat oder die Grenzen der Demokratie“

10.00 Uhr: Musical Dreams – Zu Gast ist Ofelia Huamanchumo de la Cuba. Eine peruanische Autorin, die in München lebt. Sie stellt uns ihr neuestes Buch vor: Bestiario Personal (auf Deutsch: Persönliches Bestiarium).

11.00 Uhr: Rock n Roll: Diesmal stellt Dj Blacky GENE VINCENT vor. Er ist für viele der wahre König des Rock and Roll, seine Aufnahmen, seine Bühnenpräsenz und sein exzessiver Lebensstil sind legendär. Gene Vincent war auch der erste U.S. Rocker der im Hamburger Star Club aufgetreten ist.

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Fremde Heimat

14.00 Uhr: Freie Radios – mit Beiträgen von anderen deutschsprachigen freien Radios.

15.00 Uhr: Multikulti: À propos – Thema: GroKo Ja oder nein und Frankreich: die nächsten neoliberalen „Reformen“ von Macron.

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DONNERSTAG, 22. Februar 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Jazzlieblinge

17.00 Uhr: Spektrum: Suchthotline – Themen: 10 Jahre Rauchfrei, Zigarette 2.0, Streit um Cannabisfreigabe, „Die Villa“ in Schwabing: Qualifizierte Entzugsbehandlungen.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow: Pro Regenwald

20.00 Uhr: Leib & Seele: Aidshilfe

21.00 Uhr: LGBTIQ

22.00 Uhr: Spanische Nachrichten – anschließend: Crossover mit Christoph Götz

DAB+

01.00 Uhr: Tango

02.00 Uhr: Soziale Welt: LORA Sport

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit: Bündnis Bezahlbares Wohnen

05.00 Uhr: Soziales & Bürgerrechte: Bund für Geistesfreiheit

06.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Tango

09.00 Uhr: Soziale Welt: LORA Sport

10.00 Uhr: Biergebiete

11.00 Uhr: Biergebiete

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit: Bündnis Bezahlbares Wohnen

14.00 Uhr: Soziales & Bürgerrechte: Bund für Geistesfreiheit

15.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

Freitag, 23. Februar 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr

16.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

17.00 Uhr: Außer der Reihe: Magazinrückblick

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA-Kultur: Künstlerfragen

20.00 Uhr: Literaturverhör: poesie[magazin]

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

DAB+

01.00 Uhr: Jazzlieblinge

02.00 Uhr: Spektrum: Suchthotline – Themen: 10 Jahre Rauchfrei, Zigarette 2.0, Streit um Cannabisfreigabe, „Die Villa“ in Schwabing: Qualifizierte Entzugsbehandlungen.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow: Pro Regenwald

05.00 Uhr: Leib & Seele: Aidshilfe

06.00 Uhr: LGBTIQ

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Jazzlieblinge

09.00 Uhr: Spektrum: Suchthotline – Themen: 10 Jahre Rauchfrei, Zigarette 2.0, Streit um Cannabisfreigabe, „Die Villa“ in Schwabing: Qualifizierte Entzugsbehandlungen.

10.00 Uhr: Crossover mit Christoph Götz

11.00 Uhr: Crossover mit Christoph Götz

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow: Pro Regenwald

14.00 Uhr: Leib & Seele: Aidshilfe

15.00 Uhr: LGBTIQ

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA-Kultur: Künstlerfragen

20.00 Uhr: Literaturverhör: poesie[magazin]

21.00 Uhr: Jazz Avantgarde

22.00 – 24.00 Uhr: Jazz Avantgarde