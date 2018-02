Die Initiative „Das andere Bayern“ erinnert an die Ermordung Kurt Eisners am 21. Februar 1919 durch einen Rechtsextremisten und fordert die Umbenennung des Marienhofs in Kurt-Eisner-Platz. Zur Gedenkveranstaltung an der Stelle des Attentats in der Kardinal-Faulhaber-Straße werden Konstantin Wecker die Proklamation des Freistaats und die Gedenkrede Heinrich Manns und Julia Killet einen Text von Felix Fechenbach lesen. Michaela Dietl spielt auf dem Akkordeon.

Mit einem anschließenden Spaziergang und einer Kunstaktion am Marienhof werden die Mitglieder, Sympathisantinnen und Sympathisanten des „anderen Bayern“ ihre Initiative für einen Kurt-Eisner-Platz in München zum Ausdruck bringen.

Die Gedenkveranstaltung findet statt am Mittwoch, 21. Februar, 11.00 Uhr in der Kardinal-Faulhaber-Straße

Journalistik – eine notwendige Wissenschaft? Das 65. Münchner Mediengespräch beschäftigt sich mit dem Vertrauensverlust, dem digitalen Wandel und wie der Krise des Journalismus begegnet werden kann. Darüber diskutieren Dr. Franziska Augstein, Süddeutsche Zeitung, Prof. Dr. Bernhard Debatin, Ohio, Prof. Dr. Wolfgang R. Langenbucher, Wien / München, Prof. Dr. Horst Pöttker, Hamburg und Prof. Dr. Tanjev Schultz, Mainz. Los gehts am Mittwoch, 21. Februar, um 19.00 Uhr im Lost Weekend, Schellingstr. 3, 80779 München