SONG SLAM im Ars musica Stemmerhof in der Plinganserstr. 6 um 20 Uhr

Ein SONG SLAM für den Sendlinger Kulturpreis 2018. Sechs Liedermacher bzw. Musikkabarettisten bewerben sich in der 2. Runde für das Finale am 1. Juni. Die Jury bilden das Publikum und eine Expertenjury zu je 50%. Veranstalter ist die Friedensbühne Song Parnass.

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

Kurdische Filmwoche im GASTEIG CARL-AMERY-SAAL um 18 Uhr

Das Festival bietet neueste Filme zu den Themen Heimat und Flucht, Familie, Freunde und Fremde, Menschlichkeit und Gerechtigkeit.

Und eine Retrospektive über den kurdischen Filmemacher Bahman Ghobadi. 2017 wurde er in die Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS) aufgenommen, die alljährlich die Oscars vergibt. Veranstaltet vom Verein zur Förderung ethnischer Minderheiten.

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

Rio Filmpalast, Rosenheimerstr. 20:15

Die dunkelste Stunde

Winston Churchill soll im Mai 1940 einen Weg finden, um England vor dem Einmarsch der Nazis zu retten. Allen Anfeindungen zum Trotz bleibt er dabei, wer mit einem Diktator verhandelt, hat schon verloren. Churchill behielt recht. Ein Film über die Argumente beider Seiten, über Politiker und eine Ehe. Gary Oldman gibt dem Politiker und Ehemann Churchill viele Facetten – mit einer hinreißenden Lily James als kluge und witzige Ehefrau an seiner Seite. Spannend und amüsant.

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

TAMS-THEATER in der Heimhauserstr. 13 a 20: 30

Vorsicht Sturzgefahr!

Von und mit Maria Peschek. Die bayerischen Existenzclowns Beppi und Charlie wollen alte Fehler ausbügeln und neue Abenteuer erleben. Aber der Weg ist steinig und steil. Mit Anette Spola, Burchard Dabinnus, Helmut Dauner.

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

HEPPEL & ETTLICH in der Feilitzstr. 2 um 20 Uhr

„Zweitastengesellschaft“ Der Musikkabarettist Peter Fischer sieht an seinem am Klavier nicht nur Schwarz und Weiß – in seinen sarkastischen und gesellschaftskritischen Texten stellt er auch Fragen wie „ist G-Dur eigentlich schon rassistisch?“