In Kooperation mit der Klasse 8b der Mathilde-Eller-Schule München, einem staatlichen Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, hat LORA München Videos produziert und veröffentlicht. Die Themen reichen von Schule über Freizeit bis hin zu spannenden Orten im Stadtviertel. Im folgenden Film haben wir uns die Graffitis an der Tumblingerstraße am Schlachthof angeschaut.

Das Projekt wurde gefördert im Rahmen des medienpädagogischen Förderprogramms von Stadtjugendamt München und Netzwerk Interaktiv, www.kooperationsprojekte-muc.de.