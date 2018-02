In der Evangelischen Stadtakademie liest Andreas Izquierdo ab 19:00 Uhr aus dem Buch „Fräulein Hedy träumt vom Fliegen“. In dem Roman geht es um die Freundschaft zwischen einer 88-Jährigen und einem jungen Mann, die beide für immer verändert. Die Evangelische Stadtakademie befindet sich in der Herzog–Wilhelm-Str. 24

In der Denkstätte Weiße Rose wird es Geschichten der gleichnamigen Widerstandsgruppe, Führungen und Zeitzeugengespräche geben. Das ganze findet von 10:00 – 16:00 Uhr statt und zwar auf dem Geschwister-Scholl-Platz 1.

Morgen findet im Eine Welt Haus eine Veranstaltung zur Katalonienfrage in München statt. Prof. Dr. Raul Zelik referiert ab 19:30 Uhr zum Thema „Worum geht es in Katalonien? Wohlstandschauvinismus oder Demokratisierung?“ Das Eine Welt Haus finden sie in der Schwanthalerstraße 80.