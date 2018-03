Am 1. März ist Achim Bergmann gestorben. Der bayrische Anarchist war Gründer und Herz des Münchner Indielabels Trikont. Aus diesem Anlass wiederholen wir am Donnerstag, den 8. März von 20 bis 21 Uhr die Sendung Politische Lieder vom 30. November 2017. Es ging um das 50. Verlagsjubiläum von Trikont. Am selben Abend fand im Feierwerk die Geburtstagsparty statt.

Der Verlag Trikont schreibt auf seiner Seite:

https://trikont.de/wir-trauern-um-achim-bergmann