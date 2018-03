# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

Bereits um 9:00 beginnt das Faust-Festival für Kinder und Jugendliche im Gasteig mit viel Musik, Theater und Tanz . . . .

Ebenso Faustisch geht es zu mit Gretchen 89ff ab 20:00 im Giesinger Bahnhof. Den „Faust“ brauchen Sie hier weder zu kennen, noch zu mögen, denn nicht Goethe steht im Mittelpunkt, sondern andere Theatergötter – die natürlichen Angstgegner Regie und Schauspiel. Gretchen 89 ff. ist eine Liebeserklärung an das Theater, ein urkomischer Spaß für alle und ein tiefer Blick hinter die Theater-Kulissen: Im rasanten Wechsel proben die unterschiedlichsten Regisseure und Schauspielerinnen die „Kästchenszene“ aus Goethes Faust I, Reclamheft, Seite 89 folgende . . .

Das Netzwerk Attac lädt ein zu einer Autorenlesung mit Diskussion in das EineWeltHaus in der Schwanthalerstr. 80 um 19:00. Bei einer Lesereise durch Deutschland stellt Attac Österreich das neue Buch „Entzauberte Union – Warum die EU nicht zu retten und ein Austritt keine Lösung ist“ vor. Mit dem scheinbar paradoxen Titel wird das europapolitische Dilemma auf den Punkt gebracht. Ziel ist es, mit der Vision eines guten Lebens für alle Menschen wieder in die politische Offensive zu kommen.

Die KinoFreunde dürfen sich auf In Zeiten des abnehmenden Lichts freuen im StadtMuseum um 21:00 mit Bruno Ganz u.a. 1989 ist die DDR nicht mehr das, was sie einmal war. Das will Alt-Sozialist Wilhelm Powileit aber gar nicht wissen, an seinem 90. Geburtstag. Die ganze Familie versammelt sich um ihn – fast die ganze Familie, denn Enkel Sascha ist in den Westen abgehauen. Zwischen singenden Pionieren und russischen Trinkliedern bröckelt die Fassade der Familie Powileit, so wie sich auch die Fassade des sozialistischen Staats zusehends auflöst.

Das Kurzfilmfest Bunter Hund im Werstattkino in der Fraunhoferstr. unterhält Sie mit Anders & Artig um 18:00. Schauen wir uns um: Wie? Wer, wie, was? Wieso, weshalb,Warum? Wer sind wir, woher kommen wir und warum gehen wir jetzt nicht einfach? Hundert Möglichkeiten, Dein Weg.