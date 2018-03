Für ganz kleine Theaterbesucher beginnt das Figurentheaterfestival KUCKUCK !KUCKUCK! in der Schauburg am Elisabethplatz mit „Hui“ von der niederländischen Gruppe „Alle Hoeken van de Kamermusiek“, die Kinder ab 1 Jahr verschiedene Töne und Klänge erleben lässt. Vorstellungen um 11 und um 14:30.

„Achtung hat viele Gesichter“ nennt sich das Projekt zu den internationalen Wochen gegen Rassismus in der Kultur-Etage der Messestadt, das von 14:30 bis 16 Uhr stattfindet.

In der Bodenseestr.166 in Pasing können Sie um 17 Uhr im Haus „Wohnen für alle“ bei der Vernissage der Ausstellung „Migration in all ihren Formen und Arten“ dabei sein.

Beim Kinderschutz in der Schwabinger Kathi-Kobus-Str.11 fängt um 18:00 ein zweiteiliger Grundkurs zur ehrenamtlichen rechtlichen Betreuung an. Anmeldung unter Tel:231716-9736.

Am St.Martins-Platz 2 im Moosacher Pelkoven-Schlössel gibt es um 19 Uhr eine Diskussion zum Attentat am OEZ.

Mit melancholischen und humorvollen Liedern tritt der junge Sänger Flonoton um 19 Uhr im Kleinen Theater Haar auf. Der Eintritt ist frei.

Im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus lädt der Bezirksausschuss Maxvorstadt ins Neue Rottmann-Kino ein, wo um 19:30 bei freiem Eintritt der Dokumentarfilm „Der NSU-Komplex“ gezeigt und über den aktuellen Stand im NSU-Prozess informiert wird.