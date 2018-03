Bewegte Frauen aus Afrika und der Diaspora: Seit dem 2. März können Sie im Eine-Welt-Haus Portraits engagierter Frauen sehen. Im Rahmen der internationalen Wochen gegen Rassismus und im zeitlichen Umfeld des internationalen Frauentags will diese Ausstellung auf den gesellschaftlichen und kulturellen Beitrag von Schwarzen Frauen aufmerksam machen. Sie wurde im Rahmen der Internationalen Dekade von Menschen afrikanischer Herkunft zusammengestellt.

Im Rahmen der internationalen Wochen gegen Rassismus gibt’s u.a. ab 18.00 Uhr im Stadtarchiv München einen Workshop zur Verfolgung und Ermordung der Sinti und Roma in München. Außerdem präsentiert das Bellevue di Monaco das Theaterprojekt des Open Border Ensembles „Miunikh-Damaskus – Geschichten einer Stadt“ in der Müllerstraße 6. Beginn ist um 19.00 Uhr.

Rund um den Weltfrauentag spricht Barbara Seidl über die Frauenrechtlerin Hedwig Dohm mit deren Biografin Isabel Rohmer. Die 1831 geborene Schriftstellerin Hedwig Dohm verfasste Märchen, feministisch-politische Essays, Lustspiele, Romane, Novellen und jede Menge Artikel und Aphorismen. Das, was sie in puncto Gleichstellung der Frau schrieb, zeichnet Dohm als Visionärin und Kämpferin zugleich aus. In der Stadtbibliothek im Gasteig um 19.00 Uhr.

Auch das Münchner KRIMI-FESTIVAL IST ANGELAUFEN: Internationale Krimi- und Thrillerautoren wie Rita Falk, Candice Fox, Catalina Ferrera, Jens Henrik Jensen, Nicola Förg, Su Turhan u.a. präsentieren sich an spannenden »Tatorten« wie Haftanstalt, Alte Rotation, Klinikum Rechts der Isar, Literaturhaus, Café Ruffini und Anatomische Anstalt. Morgen gibt’s die australische Krimi-Nacht mit Candic Fox im Klinikum Rechts der Isar.

Im Jugendinformationszentrum JIZ in der Sendlingerstraße gibt es von 16.00 18.00 Uhr die Jugend-Schuldnerberatung für junge Leute bis 25 Jahren, die Finanzprobleme haben,

Der Rio-Filmpalast zeigt um 20.00 Uhr DIE VERLEGERIN, eine Geschichte über die Washington Post und ihr Verhältnis zur USA-Regeierung.