Hier das Wochenprogramm vom 19. – 23. März 2018

MONTAG, 19. März 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Welt der Filmmusik

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus: Griechisches Haus

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Forum aktuell: Cogito

20.00 Uhr: LORA international: Nord-Süd-Forum

21.00 Uhr: deutsch-kurdische Sendung: Nachrichten, Kultur, Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: FOLK & Welt MIX

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

03.00 Uhr: Jazz and more

04.00 Uhr: Jazz and more

05.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

06.00 Uhr: FIAN: Deutsche Entwicklungspolitik – wo führt sie hin?

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

09.00 Uhr: FIAN: Deutsche Entwicklungspolitik – wo führt sie hin?

10.00 Uhr: LORA Kultur – Thema: Prometheus delivered, so der Titel einer Ausstellung in der Eres-Stiftung, welche die Grenzen zwischen Naturwissenschaft und Kunst genauso austestet, wie die des guten Geschmacks.

11.00 Uhr: Literaturverhör: Nachtlektüre

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: FIAN: Deutsche Entwicklungspolitik – wo führt sie hin?

14.00 Uhr: LORA Kultur – Thema: Prometheus delivered, so der Titel einer Ausstellung in der Eres-Stiftung, welche die Grenzen zwischen Naturwissenschaft und Kunst genauso austestet, wie die des guten Geschmacks.

15.00 Uhr: Literaturverhör: Nachtlektüre

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DIENSTAG, 20. März 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Swing-In – das LORA-Jazzmuseum besucht Schweden und dort vor allem die Big Bands des Harry Arnold. Zudem statten wir den Jazz-Archäologen einen Besuch ab, die zwei Fundstücke aus den 20er Jahren präsentieren.

17.00 Uhr: Trotz Alledem mit INFORME HISPANO – Zum Welttag der Poesie: Dichtung der spanischsprachigen Welt mit Musik

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: Fremde Heimat mit der interkulturellen Stiftung Kolibri – Thema: Wohnungsprobleme von Geflüchteten. Wir werden mit Elif Yildizoglu, LRA München, und Max Mayer von der Münchner Freiwilligenhilfe sprechen. Musik kommt aus West- Afrika.

20.00 Uhr: Freie Radios – mit Beiträgen von anderen deutschsprachigen freien Radios.

21.00 Uhr: Multikulti mit À propos – unserer französischsprachigen Redaktion

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Musical Dreams. Zu Gast ist die Tanzgruppe Raices Latinas, die wie kaum eine andere Tanzgruppe, die Kultur Lateinamerikas repräsentiert.

23.00 Uhr: Rock n Roll – Porträt von JERRY REED. Er war ein bekannter Country und Rockabilly Sänger, Gitarrist und Songwriter. Der bekannteste Song von JERRY REED ist der Titel GUITAR MAN, der Song wurde von ELVIS gecovert.

DAB+

01.00 Uhr: Welt der Filmmusik

02.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus: Griechisches Haus

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Forum aktuell: Cogito

05.00 Uhr: LORA international: Nord-Süd-Forum

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Welt der Filmmusik

09.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus: Griechisches Haus

10.00 Uhr: FOLK & Welt MIX

11.00 Uhr: FOLK & Welt MIX

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Forum aktuell: Cogito

14.00 Uhr: LORA international: Nord-Süd-Forum

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 15:30 Uhr Blickpunkt Balkan

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

MITTWOCH, 21. März 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Tango

17.00 Uhr: Soziale Welt: Schwerpunkt der Sendung ist die Situation Nichtseßhafter/Wohnungsloser

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit: Mietrechtsforum

20.00 Uhr: Soziales & Bürgerrechte – Pro Familia

21.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Biergebiete

DAB+

01.00 Uhr: Swing-In – das LORA-Jazzmuseum besucht Schweden und dort vor allem die Big Bands des Harry Arnold. Zudem statten wir den Jazz-Archäologen einen Besuch ab, die zwei Fundstücke aus den 20er Jahren präsentieren.

02.00 Uhr: Trotz Alledem mit INFORME HISPANO – Zum Welttag der Poesie: Dichtung der spanischsprachigen Welt mit Musik

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Fremde Heimat mit der interkulturellen Stiftung Kolibri – Thema: Wohnungsprobleme von Geflüchteten. Wir werden mit Elif Yildizoglu, LRA München, und Max Mayer von der Münchner Freiwilligenhilfe sprechen. Musik kommt aus West- Afrika.

05.00 Uhr: Freie Radios – mit Beiträgen von anderen deutschsprachigen freien Radios.

06.00 Uhr: Multikulti mit À propos – unserer französischsprachigen Redaktion

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Swing-In – das LORA-Jazzmuseum besucht Schweden und dort vor allem die Big Bands des Harry Arnold. Zudem statten wir den Jazz-Archäologen einen Besuch ab, die zwei Fundstücke aus den 20er Jahren präsentieren.

09.00 Uhr: Trotz Alledem mit INFORME HISPANO – Zum Welttag der Poesie: Dichtung der spanischsprachigen Welt mit Musik

10.00 Uhr: Musical Dreams. Zu Gast ist die Tanzgruppe Raices Latinas, die wie kaum eine andere Tanzgruppe, die Kultur Lateinamerikas repräsentiert.

11.00 Uhr: Rock n Roll – Porträt von JERRY REED. Er war ein bekannter Country und Rockabilly Sänger, Gitarrist und Songwriter. Der bekannteste Song von JERRY REED ist der Titel GUITAR MAN, der Song wurde von ELVIS gecovert.

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Fremde Heimat mit der interkulturellen Stiftung Kolibri – Thema: Wohnungsprobleme von Geflüchteten. Wir werden mit Elif Yildizoglu, LRA München, und Max Mayer von der Münchner Freiwilligenhilfe sprechen. Musik kommt aus West- Afrika.

14.00 Uhr: Freie Radios – mit Beiträgen von anderen deutschsprachigen freien Radios.

15.00 Uhr: Multikulti mit À propos – unserer französischsprachigen Redaktion

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DONNERSTAG, 22. März 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Jazzlieblinge

17.00 Uhr: Spektrum mit der SuchtHotline – Themen: 10 Jahre Rauchverbot: ein durchschlagender Erfolg! Alle Befürchtungen gingen ins Leere. Die neuen eZigaretten von Philipp Morris: eine Trendwende? Cannabis-Freigabe: aktueller Diskussionsstand.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow: Beetgeflüster

20.00 Uhr: Leib & Seele: HIV Inforadio

21.00 Uhr: LGBTIAQ

22.00 Uhr: Spanische Nachrichten – anschließend: Crossover

DAB+

01.00 Uhr: Tango

02.00 Uhr: Soziale Welt: Schwerpunkt der Sendung ist die Situation Nichtseßhafter/Wohnungsloser

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit: Mietrechtsforum

05.00 Uhr: Soziales & Bürgerrechte – Pro Familia

06.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Tango

09.00 Uhr: Soziale Welt: Schwerpunkt der Sendung ist die Situation Nichtseßhafter/Wohnungsloser

10.00 Uhr: Biergebiete

11.00 Uhr: Biergebiete

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit: Mietrechtsforum

14.00 Uhr: Soziales & Bürgerrechte – Pro Familia

15.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

Freitag, 23. März 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr

16.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

17.00 Uhr: Rückblick

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – Künstler Fragen

20.00 Uhr: Literatur-Verhör: poesie[magazin]

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

DAB+

01.00 Uhr: Jazzlieblinge

02.00 Uhr: Spektrum mit der SuchtHotline – Themen: 10 Jahre Rauchverbot: ein durchschlagender Erfolg! Alle Befürchtungen gingen ins Leere. Die neuen eZigaretten von Philipp Morris: eine Trendwende? Cannabis-Freigabe: aktueller Diskussionsstand.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow: Beetgeflüster

05.00 Uhr: Leib & Seele: HIV Inforadio

06.00 Uhr: LGBTIAQ

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Jazzlieblinge

09.00 Uhr: Spektrum mit der SuchtHotline – Themen: 10 Jahre Rauchverbot: ein durchschlagender Erfolg! Alle Befürchtungen gingen ins Leere. Die neuen eZigaretten von Philipp Morris: eine Trendwende? Cannabis-Freigabe: aktueller Diskussionsstand.

10.00 Uhr: Crossover

11.00 Uhr: Crossover

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow: Beetgeflüster

14.00 Uhr: Leib & Seele: HIV Inforadio

15.00 Uhr: LGBTIAQ

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – Künstler Fragen

20.00 Uhr: Literatur-Verhör: poesie[magazin]

21.00 Uhr: Jazz Avantgarde

22.00 – 24.00 Uhr: Jazz Avantgarde