Bewegte Frauen aus Afrika und der Diaspora: Seit dem 2. März können Sie im Eine-Welt-Haus Portraits engagierter Frauen sehen. Im Rahmen der internationalen Wochen gegen Rassismus und im zeitlichen Umfeld des internationalen Frauentags will diese Ausstellung auf den gesellschaftlichen und kulturellen Beitrag von Schwarzen Frauen aufmerksam machen. Sie wurde im Rahmen der Internationalen Dekade von Menschen afrikanischer Herkunft zusammengestellt.

Der Weltfrauen-Tag 2018 präsentiert in der Hightech-Werkstatt für Frauen eine Einführung in den 3-D-Druck. Im FabLab in der Gollierstraße 70 ab 19.00 Uhr.

„I Am Not Your Negro“ : im Rahmen der Internationalen Woche gegen Rassismus gibt’s im NS-Dokumentationszentrum eine Podiumsdiskussion zur sozialen Dimension des Rechtspopulismus‘. Beginn ist um 19.00 Uhr.

Im Eine-Welt-Haus gibt es ab 17.30 Uhr Beratung und Informationen zum Aufenthalts- und Asylrecht.

Das Jugendinformationszentrum JIZ gibt jeden Dienstag von 13-18 Uhr Beratungen für Jugendliche.

Die Radlwerkstatt bietet ihre wöchentliche Fahrrad-Selbsthilfe-Werkstatt ab 17:45 in der Mohrvilla, Situli-Str. 73, an.

Im Werkstattkino läuft ab 22.15 RUBEN ÖSTLUND. Der Film spielt gegen gängige Schweden-Klischees an, wie soziales Bewusstsein, Moral und Toleranz.

Der Rio-Filmpalast zeigt um 18:00 Uhr: DIE DUNKELSTE STUNDE, ein fiktionales Drama um Großbritannien im 2. Weltkrieg.