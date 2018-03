Die Deutsche Bahn AG hat heute in Berlin ihre Bilanz für das Geschäftsjahr 2017 vorgestellt. Zur gleichen Zeit standen vor dem Gebäude die Aktivisten vom Bündnis „Bahn für Alle“ und haben die Informationslage um ihren 11. Alternativen Geschäftsbericht DB AG bereichert. Wir wollten wissen was in solchen Berichten drinsteht und haben deshalb mit Dr. Bernhard Knierim gesprochen, dem Sprecher des Bündnisses „Bahn für Alle“.