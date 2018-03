Hier das Wochenprogramm vom 26. – 30. März 2018

MONTAG, 26. März 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Gery’s + Tary’s Favourites – Portait: Led Zeppelin

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus: Verleihung „Der aufrechte Gang“ an Judith und Reiner Bernstein

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Forum aktuell: Open Source Magazin

20.00 Uhr: LORA international: Gemeinwohlökonomie – Thema: GWÖ und Gemeinden – Bayerische Bürgermeister*innen berichten aus ihren Gemeinwohlgemeinden und den Weg dorthin

21.00 Uhr: deutsch-kurdische Sendung: Nachrichten, Kultur, Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: EXOTUS

DAB+

02.00 Uhr: Jazz Avantgarde

03.00 Uhr: Jazz Avantgarde

04.00 Uhr: Jazz Avantgarde

05.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

06.00 Uhr: Außer der Reihe: Senioren in München

08.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

09.00 Uhr: Außer der Reihe: Senioren in München

10.00 Uhr: LORA Kultur – Künstler Fragen

11.00 Uhr: Literatur-Verhör: poesie[magazin]

13.00 Uhr: Außer der Reihe: Senioren in München

14.00 Uhr: LORA Kultur – Künstler Fragen.

15.00 Uhr: Literatur-Verhör: poesie[magazin]

DIENSTAG, 27. März 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Der Januarstreik 1918 im deutschen Kaiserreich und München als Vorläufer der Novemberrevolution 1918 – Teil 1

17.00 Uhr: Der Januarstreik 1918 im deutschen Kaiserreich und München als Vorläufer der Novemberrevolution 1918 – Teil 2

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: Fremde Heimat: Panafrika – Thema: Rückblick auf die Internationalen Wochen gegen Rassismus in den bayerischen Städten, zudem gibt es Informationen rund um Afrika und seiner Diaspora

20.00 Uhr: Freie Radios – mit Beiträgen von anderen deutschsprachigen freien Radios.

21.00 Uhr: Multikulti: Redakcja POLONIUM – Schwerpunktthema: März 1968 in Polen – vor 50 Jahren gab es einerseits studentische Proteste für Redefreiheit; andererseits wurde gleichzeitig ein Machtkampf in der Kommunistischen Partei geführt, der zur Folge hatte, das über 10tausend Juden das Land verlassen mussten.

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Hillbilly. Neben Raritäten und Hörerwünschen werden wir die Sängerin Janis Martin vorstellen, die auch „The Female Elvis “ genannt wurde. Sie hatte einige Rock and Roll- und Rockabilly Hits auf RCA Records , danach hat sie Country Musik gemacht. Im Zuge des Rockabilly Revivals in den Achtziger Jahren hat sie auf großen Rockabilly Festivals gespielt, auch in München.

DAB+

01.00 Uhr: Gery’s + Tary’s Favourites – Portait: Led Zeppelin

02.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus: Verleihung „Der aufrechte Gang“ an Judith und Reiner Bernstein

04.00 Uhr: Forum aktuell: Open Source Magazin

05.00 Uhr: LORA international: Gemeinwohlökonomie – Thema: GWÖ und Gemeinden – Bayerische Bürgermeister*innen berichten aus ihren Gemeinwohlgemeinden und den Weg dorthin

08.00 Uhr: Gery’s + Tary’s Favourites – Portait: Led Zeppelin

09.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus: Verleihung „Der aufrechte Gang“ an Judith und Reiner Bernstein

10.00 Uhr: EXOTUS

11.00 Uhr: EXOTUS

13.00 Uhr: Forum aktuell: Open Source Magazin

14.00 Uhr: LORA international: Gemeinwohlökonomie – Thema: GWÖ und Gemeinden – Bayerische Bürgermeister*innen berichten aus ihren Gemeinwohlgemeinden und den Weg dorthin

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 15:30 Uhr Blickpunkt Balkan

MITTWOCH, 28. März 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: KURIOSA mit und ohne Worte

17.00 Uhr: Soziale Welt: Nachrichten aus der Provinz

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit: Kulturimpuls Grundeinkommen

20.00 Uhr: Soziales & Bürgerrechte: Bündnis gegen Krieg und Rassismus

21.00 Uhr: Gegensprechanlage – Tuncay Acar im Gespräch mit dem Münchner Künstler Franz Wanner.

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Funkloch

DAB+

01.00 Uhr: Der Januarstreik 1918 im deutschen Kaiserreich und München als Vorläufer der Novemberrevolution 1918 – Teil 1

02.00 Uhr: Der Januarstreik 1918 im deutschen Kaiserreich und München als Vorläufer der Novemberrevolution 1918 – Teil 2

04.00 Uhr: Fremde Heimat: Panafrika – Thema: Rückblick auf die Internationalen Wochen gegen Rassismus in den bayerischen Städten, zudem gibt es Informationen rund um Afrika und seiner Diaspora

05.00 Uhr: Freie Radios – mit Beiträgen von anderen deutschsprachigen freien Radios.

06.00 Uhr: Multikulti: Redakcja POLONIUM – Schwerpunktthema: März 1968 in Polen – vor 50 Jahren gab es einerseits studentische Proteste für Redefreiheit; andererseits wurde gleichzeitig ein Machtkampf in der Kommunistischen Partei geführt, der zur Folge hatte, das über 10tausend Juden das Land verlassen mussten.

08.00 Uhr: Der Januarstreik 1918 im deutschen Kaiserreich und München als Vorläufer der Novemberrevolution 1918 – Teil 1

09.00 Uhr: Der Januarstreik 1918 im deutschen Kaiserreich und München als Vorläufer der Novemberrevolution 1918 – Teil 2

10.00 Uhr: Hillbilly – Neben Raritäten und Hörerwünschen werden wir die Sängerin Janis Martin vorstellen, die auch „The Female Elvis “ genannt wurde. Sie hatte einige Rock and Roll- und Rockabilly Hits auf RCA Records , danach hat sie Country Musik gemacht. Im Zuge des Rockabilly Revivals in den Achtziger Jahren hat sie auf großen Rockabilly Festivals gespielt, auch in München.

11.00 Uhr: Hillbilly

13.00 Uhr: Fremde Heimat: Panafrika – Thema: Rückblick auf die Internationalen Wochen gegen Rassismus in den bayerischen Städten, zudem gibt es Informationen rund um Afrika und seiner Diaspora

14.00 Uhr: Freie Radios – mit Beiträgen von anderen deutschsprachigen freien Radios.

15.00 Uhr: Multikulti: Redakcja POLONIUM – Schwerpunktthema: März 1968 in Polen – vor 50 Jahren gab es einerseits studentische Proteste für Redefreiheit; andererseits wurde gleichzeitig ein Machtkampf in der Kommunistischen Partei geführt, der zur Folge hatte, das über 10tausend Juden das Land verlassen mussten.

DONNERSTAG, 29. März 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Politische Lieder

17.00 Uhr: Spektrum

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow

20.00 Uhr: Leib & Seele: Über-Leben

21.00 Uhr: Die Wellenreiterin

22.00 Uhr: Spanische Nachrichten – anschließend: Mittelalter meets Modern

DAB+

01.00 Uhr: KURIOSA mit und ohne Worte

02.00 Uhr: Soziale Welt: Nachrichten aus der Provinz

04.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit: Kulturimpuls Grundeinkommen

05.00 Uhr: Soziales & Bürgerrechte: Bündnis gegen Krieg und Rassismus

06.00 Uhr: Gegensprechanlage – Tuncay Acar im Gespräch mit dem Münchner Künstler Franz Wanner.

08.00 Uhr: KURIOSA mit und ohne Worte

09.00 Uhr: Soziale Welt: Nachrichten aus der Provinz

10.00 Uhr: Funkloch

11.00 Uhr: Funkloch

13.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit: Kulturimpuls Grundeinkommen

14.00 Uhr: Soziales & Bürgerrechte: Bündnis gegen Krieg und Rassismus

15.00 Uhr: Gegensprechanlage – Tuncay Acar im Gespräch mit dem Münchner Künstler Franz Wanner.

Freitag, 30. März 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr

16.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

17.00 Uhr: Ver.di-Senioren

19.00 Uhr: LORA Kultur – Thema: Ein Blick auf das Jahresprogramm der Whitbox und die Leipziger Buchmesse

20.00 Uhr: Literatur-Verhör: Graphophon – Hans Fallada/ Erzãhlungen

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

DAB+

01.00 Uhr: Politische Lieder

02.00 Uhr: Spektrum

04.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow

05.00 Uhr: Leib & Seele: Über-Leben

06.00 Uhr: Die Wellenreiterin

08.00 Uhr: Politische Lieder

09.00 Uhr: Spektrum

10.00 Uhr: Mittelalter meets Modern

11.00 Uhr: Mittelalter meets Modern

13.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow

14.00 Uhr: Leib & Seele: Über-Leben

15.00 Uhr: Die Wellenreiterin

19.00 Uhr: LORA Kultur – Thema: Ein Blick auf das Jahresprogramm der Whitbox und die Leipziger Buchmesse

20.00 Uhr: Literatur-Verhör: Graphophon – Hans Fallada/ Erzählungen

21.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

22.00 – 24.00 Uhr: Welt der Filmmusik