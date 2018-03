Veranstaltungshinweise für Samstag, Sonntag, Montag

Samstag

Fangen wir an mit einer ganztägigen Veranstaltung: Gemeinsam mit dem Tierschutztheater kann man in den Frühling starten von 10-20 Uhr am Marienplatz mit buntem Bühnenprogramm, Theater, Kochshows und leckeren Köstlichkeiten.



An diversen Orten treten unter dem Hashtag: „indiebookday“ Münchner Buchmacher für mehr Vielfalt im Verlagswesen ein. Sieben unabhängige Verlage präsentieren ihre Titel in 13 lokalen Buchhandlungen. Abgedeckt werden verschiedene Genres von Kinderbüchern bis zu Thrillern, Biografien und Stadtgeschichten und vielem mehr.

Im Import Export treten ab 20 Uhr :“The Underground Youth“ auf. Euch erwartet ein extravaganter Mix aus Indie und Postpunk mit dem Duo aus Manchester.

Ab 20 Uhr gibt es im Heppel & Ettlich den „jetzt.de Kneipenabend“. Die Redaktion des jungen Magazins der Süddeutschen Zeitung liest ihre besten Texte vor. Von Schönem, Lustigem und Traurigem über München, bis hin zum Leben und Lieben in der Hauptstadt der südlichen deutschen Popkultur

Im Münchner Volkstheater gibt es ab 20 Uhr unter dem Titel des „Best of Poetry Slam“ einen Wettbewerb der Champions Bas Böttcher, Meike Harms, Noah Klau und Jean-Philippe Kindler. Ihr könnt euch auf geistreiche, humorvolle, aber auch gefühlvolle und kritische Texte freuen, die durch die Musik der Singer- und Songwriterin Lucie Mackert veredelt wird.

Im Pathos München findet um 20 Uhr „The Artist Club“ statt. Hier trifft Musik auf Bilder. Euch erwarten unentdeckte Talente oder alte Hasen, junge Wilde oder gereifte Könner. Es gibt Bands und Soloauftritte, sowohl Street Art als auch moderne Kunst- alles ist möglich.

Sonntag

In der BMW Welt wird ab 11 Uhr der BMW Welt Jazz Award 2018 verliehen. Andi Kissenbeck‘s Club Boogaloo wird auftreten. Der an der Musikhochschule lehrende Pianist Kissenbeck ist nicht nur einer der besten Hammond-Organisten Europas, sondern ist als promovierter Musiktheoretiker auch einer der reflektiertesten Vertreter der 60s- Retro-Welle.

Im Hotel Mariandl findet im Rahmen des Faust Festival um 18 Uhr : „Goethes West- Östlicher Divan- 2 Westen“ statt. Münchner_innen unterschiedlicher Herkunft tragen Gedichte in persisch, türkisch und deutsch vor und erläutern die geschichtlichen Hintergründe aus erster Hand.

Im DGB Haus findet um 18 Uhr eine Diskussion um das Thema: „Staatenlosigkeit und Diskriminierung von Roma“ statt. Die internationale Perspektive liefert Kateryna Gadei aus Odessa. Sie ist selbst eine aus der Ukraine stammende Roma- Aktivistin aus München.

Im Milla stellt Marcell Bell um 20.30 Uhr sein Album „Sprechendes Tier“ vor. Es steht für einen ständigen Kampf zwischen Intuition und Verstand. Denn auch wenn der Mensch sprechen, lesen und schreiben kann, ist sein Verhalten doch vom Animalischen und Impulsiven durchzogen. Kurzum: Ihr könnt auf ausdrucksvollen Chanson-Pop vom Niederrhein gespannt sein.

Im Feierwerk Orangehouse geben ab 21 Uhr „Lower Than Atlantis“ ihr Bestes. Auf der britischen Insel zählen sie seit einigen Jahren zu den erfolgreichsten Acts einer prosperierenden Post-Hardcore- Szene.

Montag

Ab 19 Uhr findet in der Seidlvilla unter dem Titel: „Das digitale deutsche Frauenarchiv“ ein archivpolitisches Streiflicht zu feministischer Forschung, Frauenbewegung und Digitalisierung statt. Mit Petra Gehring von der TU Darmstadt und Sabine Balke Estremadoyra, die Soziologin und Vorsitzende des Frauen-und Lesbenarchivs ist.

Im EineWeltHaus können Interessierte ab 19.30 Uhr den Vortrag von Dr. Ulrich Mössner zum Thema: „Attac-Palaver: Fairer Welthandel-statt Freihandel“ hören.

An 20 Uhr gibt „Brett“ mit „Wutkitsch“ im Backstage Club sein bestes. Euch erwartet sehr frischer, neuer und auch dreckiger Rock‘n‘Roll, den manche als „Neo-Krautrock“ bezeichnen.

Im Lost Weekend liest um 20 Uhr Bettina Wilpert aus: „Nichts, was uns passiert“. Der Roman handelt von einer Vergewaltigung im Freundeskreis, in der Aussage gegen Aussage steht und darüber, wie eine Gesellschaft mit sexueller Gewalt umgeht.

Im Werkstattkino spielt um 20.30 Uhr der Film: „I am a hero“. Er handelt von dem Horrortrip eines Manga-Künstlers durch Tokio, das von einer Zombie-Apokalypse bedroht wird.