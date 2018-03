Ein Mittagskonzert mit der „Funk + Fusion Combo“ von Patrick Scales können Sie im Konzertsaal im Gasteig um 13:15 hören.

Bei der Kassenärztlichen Vereinigung, Elsenheimer Str. 39 findet von 14 -17:30 eine kostenfreie Tagung zum Thema „Raus aus der Droge, zurück ins Leben“ statt. Bitte anmelden unter der Telefonnummer 570 933 338 !

Von 14 -16 Uhr können Sie in der Stadtbibliothek Moosach, Hanauer Str. 61a, die Fotoausstellung „Griechische Migranten“ anschauen.

Für Kinder ab 8 Jahren steht im Ferienprogramm um 15 Uhr im großen Kino im Gasteig der Film „The Casting- In geheimer Mission“ auf dem Programm, in dem es um die Teilnahme eines türkischen Mädchens an einer Casting – Show geht.

Ein Dialogcafe für Einheimische und Zugewanderte gibt es um 18 Uhr in der Mohrvilla und um 18:30 im Kulturhaus Milbertshofen.

Für Kinder ab 6 J. und ihre Eltern findet von 18 -20 Uhr im Münchner Stadtmuseum eine spannende Taschenlampenführung statt. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Beim Ortsverband der Grünen wird um 19 Uhr in der Antica Osteria in Pasing, Nimmerfallstr.48 beim Gespräch zum Thema „Unsere schöne bunte Welt aus Plastik?“ der Zusammenhang zwischen Plastik und Plankton hergestellt. Der Eintritt ist frei.

Aus der Reihe Weltmusik ist um 19 Uhr der Film „Gipsy Spirit“ von und mit Harri Stoika zu sehen und zu hören. Wo? – Im Kulturhaus Milbertshofen am Curt-Mezger-Pl.1.

Die Stadtteilkultur 2411 in der Blodigstr.4 am Hasenbergl versucht um 20 Uhr mit einem Bridgebeat Jam den Brückenschlag zwischen Menschen und Kulturen,

und im Rio Filmpalast am Rosenheimer Platz läuft um 15 Uhr und um 20.30 der neue Film „Arthur und Claire“ mit dem wunderbaren Josef Hader.