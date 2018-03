Veranstaltungstipps für Karfreitag

Im Blitz-Club beginnt um 18 Uhr die Heidenspaßparty des Bundes für Geistesfreiheit – Motto: „Nach 10 Jahren Verbot jetzt erlaubt!“ Mit dem Leben des Brian und Livesound der Stimulators.

Im Deutschen Theater beginnt eine sureeale Multimedia-Performance um halb acht: Die der Blue Man Group.

Das meditative Konzert am Karfreitag in Sankt Bonifaz ist besetzt mit David Frühwirth, Violine, Johannes Zahlen, Viola, und Sissy Schmidhuber am Violoncello – die Meditationen stammen von Abt Johannes Eckert und gespielt wird Diverses von J.S.Bach

Und im Heppel & Ettlich singt ab 20 Uhr Astrid Hofmann lyrische Chansons.

Schließlich das Werkstattkino: Ab 8 berichtete die Dokumentation Exodus – Der Weite Weg anhand von 7 Einzelschicksalen über die derzeitigen Flüchtlingsströme.