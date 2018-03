Woife & KJ bei Radio LORA

Woife & KJ sind zwei alte Bühnenhasen, Musiker und Sänger die mit diesem Blues-Rock-Projekt gemeinsame Wege gehen. Alle Texte sind bayerisch und so nahe am Leben, dass man sich selbst wieder finden wird. So hört man Songs über Bayern, Midlifekrise, Beziehungen, Männer, Frauen, Sehnsüchte, Liebe, Ängste und Abneigungen, eben Lieder über „s Lebn“.

Am Donnerstag, den 5. April 2018 um 16 Uhr senden sie zum ersten Mal bei LORA.