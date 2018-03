Veranstaltungshinweise für Samstag, Ostersonntag, Ostermontag und Dienstag

Samstag, 31.03.2018

Um 11:30 findet am Pariserplatz der Münchner Ostermarsch statt. Der Ostermarsch ist ein Demonstrationszug des Münchner Friedensbündnisses unter dem Motto „Abrüsten statt Aufrüsten! Atomwaffen verbieten“. Die Auftaktkundgebung ist um 11.30h am Pariser Platz in Haidhausen, dann gehts zum Marienplatz zur Abschlusskundgebung mit Reiner Braun

Am Stachus ist von 17h bis 19h eine Demonstration gegen die Auslieferung von Carles Puigdemont

Im Rahmen des Faustfestivals zeigt das Filmmuseum um 18:30 den Film „Angel Heart“ von Alan Parker aus dem Jahre 1987. In dem Thriller dreht sich alles um einen Privatdetektiven, der einen Job übernimmt, der für ihn zum Horror wird. Der Film läuft im Original mit Unterton.

Sonntag, 01.04.2018

Der Sonntag startet um 18:30 mit dem Film „Der Meister und Margarita“ von Aleksandar Petrovic aus dem Jahre 1972. Ein teuflisches Spiel rund um einen Theaterautor aus Moskau. Auch dieser Film läuft im Rahmen des Faustfestivals.

Wem lieber nach Kabarett ist, sollte ins Vereinsheim gehen, Occamstr.8 Dort gibt es die Schwabinger Schaumschläger. Beginn ist um 19:30.

Montag, 02.04.2018

Der Ostermontag hat mal wieder einen Film auf Lager. Doktor Faustus läuft im Filmmuseum um 18:30 Uhr. Natürlich auch hier im Rahmen des Filmfestivals.

Dienstag, 03.04.2018

Auch am Dienstag gibt es wieder eine Menge Filme.

So angefangen um 18:30 im Filmmuseum. Denn dort wird der Film „The Mephisto Waltz“ aus dem Jahre 1971 gezeigt. Im Rahmen des Faustfestivals.

Der Tag wird um 21 Uhr im Filmmuseum auch beendet. Der Film „Der Tod ritt dienstags“ in der Reihe “ Western und Revolution“ gespielt. Im Jahre 1967 wurde der Film das erste mal gezeigt. Er ist also ein wahrer Klassiker. Der Italowestern handelt von einem jungen Pistolero, der sich gegen seinen brutalen Lehrmeister stellt.

Wofür auch immer Sie sich entscheiden. Wir wünschen Ihnen ganz viel Spaß dabei!