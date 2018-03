Hier das Wochenprogramm vom 02. – 06. April 2018

MONTAG, 02. April 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Reggae mit Roman Roots

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus: En la linea

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Forum aktuell: 100 Jahre Frauenwahlrecht – Frauen-Kabarett GenerationenKomplott

20.00 Uhr: LORA international: Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit – Themen: Rückblick zum Ostermarsch, Lesung Cornelia Naumann „der Abend kommt so schnell“, Ligaprojekte im Rahmen der Revolutions-/Räteagenda und 100 Jahre Frauenwahlrecht

21.00 Uhr: deutsch-kurdische Sendung: Nachrichten, Kultur, Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Strange Fruits

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Politische Lieder

03.00 Uhr: Filmmusik

04.00 Uhr: Filmmusik

05.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

06.00 Uhr: Außer der Reihe: ver.di-Senioren

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

09.00 Uhr: Außer der Reihe: ver.di-Senioren

10.00 Uhr: LORA Kultur – Thema: Ein Blick auf das Jahresprogramm der Whitbox und die Leipziger Buchmesse

11.00 Uhr: Literatur-Verhör: Graphophon – Hans Fallada/ Erzählungen

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Außer der Reihe: ver.di-Senioren

14.00 Uhr: LORA Kultur – Thema: Ein Blick auf das Jahresprogramm der Whitbox und die Leipziger Buchmesse

15.00 Uhr: Literatur-Verhör: Graphophon – Hans Fallada/ Erzählungen

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DIENSTAG, 03. April 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Swing In: Wie Al Capone dem Jazz auf die Sprünge half. Lionel Hampton erinnert sich an seinen Onkel Richard und die Zeit der Prohibition – dem Alkoholverbot in den USA. Und wie die Jazzmusiker davon profitierten.

17.00 Uhr: Trotz Alledem – Diskussionsrunde zum Thema: Chaos – das neue Zeitalter der Revolutionen. Mit dabei sind Fabian Scheidler von Kontext TV und Harald Schumann, Journalist beim Tagesspiegel

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: Fremde Heimat

20.00 Uhr: Freie Radios – mit Beiträgen von anderen deutschsprachigen freien Radios.

21.00 Uhr: Multikulti: L´Ora Italiana auf den Spuren von Altgriechisch in Kalabrien und die monatliche Rubrik „Pillole di Italiano“ sowie Kultur, Musik und Veranstaltungen rund um Italien in München.

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Heimat und Dudelfunk

23.00 Uhr: Hard ’n‘ Heavy

DAB+

01.00 Uhr: Reggae mit Roman Roots

02.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus: En la linea

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Forum aktuell: 100 Jahre Frauenwahlrecht – Frauen-Kabarett GenerationenKomplott

05.00 Uhr: LORA international: Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit – Themen: Rückblick zum Ostermarsch, Lesung Cornelia Naumann „der Abend kommt so schnell“, Ligaprojekte im Rahmen der Revolutions-/Räteagenda und 100 Jahre Frauenwahlrecht

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Reggae mit Roman Roots

09.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus: En la linea

10.00 Uhr: Strange Fruits

11.00 Uhr: Strange Fruits

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Forum aktuell: 100 Jahre Frauenwahlrecht – Frauen-Kabarett GenerationenKomplott

14.00 Uhr: LORA international: Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit – Themen: Rückblick zum Ostermarsch, Lesung Cornelia Naumann „der Abend kommt so schnell“, Ligaprojekte im Rahmen der Revolutions-/Räteagenda und 100 Jahre Frauenwahlrecht

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 15:30 Uhr Blickpunkt Balkan

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

MITTWOCH, 04. April 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Tango

17.00 Uhr: Soziale Welt/Bildung – Thema: Tom Lasker, mehr als ein Krimi. Bevor der 12jährige Hans Georg Friedmann mit seiner Familie von Wien nach Theresienstadt deportiert wurde, schrieb und zeichnete er 13 Krimis, in einer Ausstellung der Janusz Korczak Akademie (München) werden Teile dieser Helfte gezeigt und das Schicksal dieses Kindes, das versuchte sich mit Hilfe seiner Phantasie und dem Glauben an die Gerechtigkeit vor den Realitäten zu retten, deutlich.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit: Attac

20.00 Uhr: Soziales & Bürgerrechte – Arbeitswelt im Wandel mit dem Thema: Familienarbeit. Ein hochkomplexer, aber unsichtbarer Teil unserer Arbeitswelt, der weder bezahlt, noch gesellschaftlich anerkannt wird. Wem nützt dieses Modell der unbezahlten Arbeit, wer verdient daran? Studiogast: Prof. Dr. Mariam Irene Tazi-Preve, Autorin des Buches ‚Das Versagen der Kleinfamilie‘.

21.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Peilsender

DAB+

01.00 Uhr: Swing In: Wie Al Capone dem Jazz auf die Sprünge half. Lionel Hampton erinnert sich an seinen Onkel Richard und die Zeit der Prohibition – dem Alkoholverbot in den USA. Und wie die Jazzmusiker davon profitierten.

02.00 Uhr: Trotz Alledem – Diskussionsrunde zum Thema: Chaos – das neue Zeitalter der Revolutionen. Mit dabei sind Fabian Scheidler von Kontext TV und Harald Schumann, Journalist beim Tagesspiegel

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Fremde Heimat

05.00 Uhr: Freie Radios – mit Beiträgen von anderen deutschsprachigen freien Radios.

06.00 Uhr: Multikulti: L´Ora Italiana auf den Spuren von Altgriechisch in Kalabrien und die monatliche Rubrik „Pillole di Italiano“ sowie Kultur, Musik und Veranstaltungen rund um Italien in München.

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Swing In: Wie Al Capone dem Jazz auf die Sprünge half. Lionel Hampton erinnert sich an seinen Onkel Richard und die Zeit der Prohibition – dem Alkoholverbot in den USA. Und wie die Jazzmusiker davon profitierten.

09.00 Uhr: Trotz Alledem – Diskussionsrunde zum Thema: Chaos – das neue Zeitalter der Revolutionen. Mit dabei sind Fabian Scheidler von Kontext TV und Harald Schumann, Journalist beim Tagesspiegel

10.00 Uhr: Heimat und Dudelfunk

11.00 Uhr: Hard ’n‘ Heavy

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Fremde Heimat

14.00 Uhr: Freie Radios – mit Beiträgen von anderen deutschsprachigen freien Radios.

15.00 Uhr: Multikulti: L´Ora Italiana auf den Spuren von Altgriechisch in Kalabrien und die monatliche Rubrik „Pillole di Italiano“ sowie Kultur, Musik und Veranstaltungen rund um Italien in München.

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DONNERSTAG, 05. April 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Woife & KJ – Ein bayerisches Blues-Rock-Projekt

17.00 Uhr: Spektrum – Radiokids

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Tierpolitik: Ärzte gegen Tierversuche mit dem Thema: die Psychopathologie von Tierexperimentatoren

20.00 Uhr: Leib & Seele – Thema: Dart – neues Massenphänomen, Hysterie, Vergnügen, Kult.

Scharen von Fans zelebrieren jeden größeren Dart-Events in ausgefallenen Kostümen, singen und feiern Profi-Dart-Spieler und sich selbst. Immer mehr Menschen – jung wie alt – lassen sich von der Faszination des Dart-Sports anstecken. Aber warum nur? Inwieweit kann Dart-Spielen für unsere Gesundheit hilfreich sein? Warum quält so manchen Spieler die „Dartitis“? Dr. Gabriele Schricker im Gespräch mit dem Dart-Amateur-Profi und Trainer Peter Seidl und Ralf Schricker – ambitionierter Amateur.

21.00 Uhr: Uferlos

22.00 Uhr: Spanische Nachrichten – anschließend: A Vez do Brasil – eine Hommage an Marielle Franco, die erschossene Politikerin in Rio. Hören sie außerdem ein Interview mit Edson Krenak über indigene Literatur und viel brasilianische Musik.

DAB+

01.00 Uhr: Tango

02.00 Uhr: Soziale Welt/Bildung – Thema: Tom Lasker, mehr als ein Krimi. Bevor der 12jährige Hans Georg Friedmann mit seiner Familie von Wien nach Theresienstadt deportiert wurde, schrieb und zeichnete er 13 Krimis, in einer Ausstellung der Janusz Korczak Akademie (München) werden Teile dieser Helfte gezeigt und das Schicksal dieses Kindes, das versuchte sich mit Hilfe seiner Phantasie und dem Glauben an die Gerechtigkeit vor den Realitäten zu retten, deutlich.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit: Attac

05.00 Uhr: Soziales & Bürgerrechte – Arbeitswelt im Wandel mit dem Thema: Familienarbeit. Ein hochkomplexer, aber unsichtbarer Teil unserer Arbeitswelt, der weder bezahlt, noch gesellschaftlich anerkannt wird. Wem nützt dieses Modell der unbezahlten Arbeit, wer verdient daran? Studiogast: Prof. Dr. Mariam Irene Tazi-Preve, Autorin des Buches ‚Das Versagen der Kleinfamilie‘.

06.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Tango

09.00 Uhr: Soziale Welt/Bildung – Thema: Tom Lasker, mehr als ein Krimi. Bevor der 12jährige Hans Georg Friedmann mit seiner Familie von Wien nach Theresienstadt deportiert wurde, schrieb und zeichnete er 13 Krimis, in einer Ausstellung der Janusz Korczak Akademie (München) werden Teile dieser Helfte gezeigt und das Schicksal dieses Kindes, das versuchte sich mit Hilfe seiner Phantasie und dem Glauben an die Gerechtigkeit vor den Realitäten zu retten, deutlich.

10.00 Uhr: Peilsender

11.00 Uhr: Peilsender

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit: Attac

14.00 Uhr: Soziales & Bürgerrechte – Arbeitswelt im Wandel mit dem Thema: Familienarbeit. Ein hochkomplexer, aber unsichtbarer Teil unserer Arbeitswelt, der weder bezahlt, noch gesellschaftlich anerkannt wird. Wem nützt dieses Modell der unbezahlten Arbeit, wer verdient daran? Studiogast: Prof. Dr. Mariam Irene Tazi-Preve, Autorin des Buches ‚Das Versagen der Kleinfamilie‘.

15.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

Freitag, 06. April 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr

16.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

17.00 Uhr: Außer der Reihe

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – Thema: Wir machen einen frühlingsfrischen Spaziergang ins Lenbachhaus, zum Faust-Festival und ins Jüdische Museum

20.00 Uhr: Themensendung: Giesing

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

DAB+

01.00 Uhr: Woife & KJ – Ein bayerisches Blues-Rock-Projekt

02.00 Uhr: Spektrum – Radiokids

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Tierpolitik: Ärzte gegen Tierversuche mit dem Thema: die Psychopathologie von Tierexperimentatoren

05.00 Uhr: Leib & Seele – Thema: Dart – neues Massenphänomen, Hysterie, Vergnügen, Kult.

Scharen von Fans zelebrieren jeden größeren Dart-Events in ausgefallenen Kostümen, singen und feiern Profi-Dart-Spieler und sich selbst. Immer mehr Menschen – jung wie alt – lassen sich von der Faszination des Dart-Sports anstecken. Aber warum nur? Inwieweit kann Dart-Spielen für unsere Gesundheit hilfreich sein? Warum quält so manchen Spieler die „Dartitis“? Dr. Gabriele Schricker im Gespräch mit dem Dart-Amateur-Profi und Trainer Peter Seidl und Ralf Schricker – ambitionierter Amateur.

06.00 Uhr: Uferlos

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Woife & KJ – Ein bayerisches Blues-Rock-Projekt

09.00 Uhr: Spektrum – Radiokids

10.00 Uhr: A Vez do Brasil – eine Hommage an Marielle Franco, die erschossene Politikerin in Rio. Hören sie außerdem ein Interview mit Edson Krenak über indigene Literatur und viel brasilianische Musik.

11.00 Uhr: A Vez do Brasil

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Tierpolitik: Ärzte gegen Tierversuche mit dem Thema: die Psychopathologie von Tierexperimentatoren

14.00 Uhr: Leib & Seele – Thema: Dart – neues Massenphänomen, Hysterie, Vergnügen, Kult.

Scharen von Fans zelebrieren jeden größeren Dart-Events in ausgefallenen Kostümen, singen und feiern Profi-Dart-Spieler und sich selbst. Immer mehr Menschen – jung wie alt – lassen sich von der Faszination des Dart-Sports anstecken. Aber warum nur? Inwieweit kann Dart-Spielen für unsere Gesundheit hilfreich sein? Warum quält so manchen Spieler die „Dartitis“? Dr. Gabriele Schricker im Gespräch mit dem Dart-Amateur-Profi und Trainer Peter Seidl und Ralf Schricker – ambitionierter Amateur.

15.00 Uhr: Uferlos

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – Thema: Wir machen einen frühlingsfrischen Spaziergang ins Lenbachhaus, zum Faust-Festival und ins Jüdische Museum

20.00 Uhr: Themensendung: Giesing

21.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

22.00 – 24.00 Uhr: Musik