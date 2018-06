„Verstehen Sie den Dschihadismus in acht Schritten!“ erzählt drei unterschiedliche Geschichten aus der westlichen Wohlstandsgesellschaft. Um 19 Uhr im Volkstheater, Briennerstr. 50.

»Sächsmaschine & Süßer Senf« Ein sächsisch-bayerisches Gipfeltreffen mit Christoph Stelzner aus Dresden und dem Münchner Martin Bauer . Eine skurrile Parodien-Parade – garniert mit unkonventionellen Videos und viel Musik. Im Fraunhofer, in der Fraunhoferstr. 9 um 20:30

In den Gängen – Die Tragikomödie von Thomas Stunder führt in das unbekannte Universum eines Großmarkts: lange Gänge, die ewige Ordnung der Warenlager, die surreale Mechanik der Gabelstapler. um 15:45 und 20:30 im Rio Rosenheimerstr. 46

Augenblicke: Gesichter einer Reise – Visages villages

der neue Film der 90jährigen Agnes Varda. Die Regie-Ikone und der 33-jährige Streetart-Künstler JR machen sich mit ihrem einzigartigen Fotomobil auf, um Frankreichs Menschen und ihre Geschichten zu entdecken und zu verewigen: in überlebensgroßen Porträts an Fassaden, Zügen und Schiffscontainern. Landschaften verwandeln sich in Bühnen, Gesichter erzählen von vergessenen Geschichten und aus Blicken werden Begegnungen von Herzlichkeit und Humor. In Deutscher Fassung um 14:15 und 19:45 in der Münchner Freiheit,Leopoldstr. 82

Don Broco

Das Quartett aus Bedford hat sich einer fein austarierten Mischung aus Post-Hardcore, groovigem Alternative Rock in die Herzen der Rock-Fans gespielt. Im FEIERWERK HANSA 39 in der Hansastr. 39. Beginn 20:00h

Ab 10 Uhr geht es beim StuStaCulum 2018 in der Studentenstadt hoch her. Es ist Deutschlands größtes von Studenten organisierte Musik-, Theater- und Kulturfestival.Heuer zum 30. Mal. Um 20 Uhr spielen The Kings of Cons und um 21:45 Barabaz Es geht bis in die Nacht, das letzte Konzert beginnt um 0:15 mit JURI

Zwei Kabarettisten treten im Café Dada, Hans Leipeltstr. 7, auf.

Um 16:30 bietet Calippo Schmutz in der Rolle als Autor – Akteur Flaneur mit italienischem Temperament satirisches Kabarett. Gleich danach, um 17:30, spielt das Bayerische Musik- Kabarett Vogelmayer »Dahoam«. Bayerische Gemütlichkeit mit bissigen, teils radikalen Texten vom Poesiepiraten an der Gitarre – ein gekonnter Mix zwischen scharfzüngig und derb.