Schuldner – noch immer mies behandelt…

Nächste Woche beteiligen sich viele Schuldnerberatungsstellen aus der gesamten Republik an der Aktionswoche „Weg mit den Schulden!“, mit denen sie auf die Mängel in der meist viel zu spät einsetzenden Betreuung von Schuldnern, einem Mangel an Hilfsangeboten und Fehler in der Umsetzung der Privatinsolvenz hinweisen wollen.

Wir fragten den Pressesprecher des Diakonischen Werkes, David Wagner, ob es zur Zeit halbwegs zuverlässige Zahlen über die Gesamtzahl der Betroffenen gibt…