Donnerstag, 14.06.2018, 19:30 Uhr

Diskussionsveranstaltung des AK Gegenargumente

Die USA kündigen den multilateralen Atomdeal mit Iran:

Trump exekutiert die Unvereinbarkeit von Amerikas Weltmacht mit An- und Einsprüchen von Feinden, Konkurrenten und Verbündeten

Der US-Präsident kündigt den Atomdeal mit Iran, der auch und gerade in Deutschland als Meisterwerk europäischer Diplomatie und Vermittlungskunst gefeiert wird, das bewiesen habe, dass Verhandlungen und die Suche nach Vereinbarkeiten allemal besser seien als Ausgrenzung und Konfrontation bis hin zum Krieg.

In unserer Veranstaltung stellen wir gegen den verbreiteten guten Ruf der multilateralen Nukleardiplomatie zur Debatte,

– dass dieser Vertrag ein durch und durch imperialistisches Machwerk war, mit dem von Beginn an alle Parteien komplett entgegengesetzte Interessen verfolgten;

– dass allen voran von Seiten Amerikas die Atomdiplomatie nicht das Gegenteil von Gewalt und Feindschaft war, sondern auf der Anwendung überlegener Gewalt beruhte und das Programm der Feindschaft gegen Iran vorantreiben sollte;

– was Trump trotz aller von Obama geübten und beteuerten Anti-Iran-Programmatik an diesem Deal so abgrundtief schlecht findet;

– was die europäischen Mächte an Trumps Kündigung so fundamental stört: Trump weist ihren Anspruch zurück, an der Seite der USA als „der Westen“ dem Globus ihre Ordnung zu verpassen.

Im EineWeltHaus München, Schwanthalerstr. 80 RGB, U-Bahn Haltestelle Theresienwiese (U4/U5), Raum: Werkstatt (links neben Weltladen)