Gleichheitsartikel: Endlich queer ergänzen!

Gerade hat der Bundespräsident klug Worte zum Fortbestand der von den Nazis verschärften Schwulendiskriminierung nach dem Kriege gesagt, den skandalösen Fortbestand der Nazigesetze gegen Homosexuelle, nun gibt es eine neue Initiative im Bundesrat zur Ergänzung des Gleichheitsartikels im Grundgesetz. Es soll also auch wegen, und das wär neu, seiner sexuellen oder geschlechtlichen Identität wegen niemand benachteiligt werden dürfen.

Wir fragten Klaus Jetz, den Geschäftsführer des Lesben- und Schwulenverbands LSVD , ob das nach all den erfolgten Verbesserungen für die LGBT-Familie wirklich not tut.

