Hier das Wochenprogramm vom 11. – 15. Juni 2018

MONTAG, 11. Juni 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Becauseweliveit (HipHop)

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – Reisebericht von Kerem Schamberger aus Afrin

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Forum aktuell – Münchner Forum. Thema: „Historisches Erbe“ – vom Umgang mit Bewohnern und ihrer gebauten Umwelt durch Investoren, Politik und Planung in München. In der Sendung wird über den Denkmalschutz und die Denkmalwürdigkeit von Gebäuden und Quartieren, über „Beheimatung“, gefährdete Baudenkmäler und Nachbarschaften und Möglichkeiten des Widerstands gesprochen. Gesprächspartner sind Mitwirkende aus verschiedenen Münchner Initiativen an der Vernetzungsplattform „Historisches Erbe“. Gesprächsleitung: Klaus Bäumler und Detlev Sträter.

20.00 Uhr: LORA international – Munich American Peace Committee: Streitgespräch David Swanson, Pazifist, gegen Pete Kilner, Infantrist. Thema: Kann ein Krieg je gerechtfertigt sein?

21.00 Uhr: Bernameya Kurdi: Nachrichten, Kultur, Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Punk

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

03.00 Uhr: Time for Jazz mit Swing in

04.00 Uhr: Time for Jazz mit Swing in

05.00 Uhr: FOLK YOU

06.00 Uhr: Poesieboten

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: FOLK YOU

09.00 Uhr: Poesieboten

10.00 Uhr: LORA Kultur – Politische Kunst und Kultur mit einer Buchbesprechung

11.00 Uhr: Literaturverhör – Werkkreis Literatur der Arbeitswelt. Zu Gast ist Karin Unkrig mit Kurzprosa. Wer sich erinnert: Sie war schon mal im LV und hat das Tagebuch von Ausschwitz bis Beverly Hills vorgestellt.

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Poesieboten

14.00 Uhr: LORA Kultur – Politische Kunst und Kultur mit einer Buchbesprechung

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DIENSTAG, 12. Juni 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Jazz and more

17.00 Uhr: Trotz Alledem – Inside USA

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Fremde Heimat – Portal Migration

20.00 Uhr: Freie Radios – mit Beiträgen von anderen deutschsprachigen freien Radios.

21.00 Uhr: Multikulti – Griechisches Haus

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Note Balkana

23.00 Uhr: Fusion oder so

DAB+

01.00 Uhr: Becauseweliveit (HipHop)

02.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – Reisebericht von Kerem Schamberger aus Afrin

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Becauseweliveit (HipHop)

09.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – Reisebericht von Kerem Schamberger aus Afrin

10.00 Uhr: Punk

11.00 Uhr: Punk

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 15:30 Uhr Blickpunkt Balkan

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

MITTWOCH, 13. Juni 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Zeitgenössische Musik

17.00 Uhr: Soziale Welt – Der Facharbeitskreis Wohnen des Behindertenbeirats der LH München stellt sich vor.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – ver.di Frauen

20.00 Uhr: Soziales & Bürgerrechte – Stadt-Land-Radio: Soziale und politische Beobachtungen aus München – aus Bayern – und darüber hinaus

21.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Daydream

DAB+

01.00 Uhr: Jazz and more

02.00 Uhr: Trotz Alledem – Inside USA

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Fremde Heimat – Portal Migration

05.00 Uhr: Freie Radios – mit Beiträgen von anderen deutschsprachigen freien Radios.

06.00 Uhr: Multikulti – Griechisches Haus

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Jazz and more

09.00 Uhr: Trotz Alledem – Inside USA

10.00 Uhr: Note Balkana

11.00 Uhr: Fusion oder so

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Fremde Heimat – Portal Migration

14.00 Uhr: Freie Radios – mit Beiträgen von anderen deutschsprachigen freien Radios.

15.00 Uhr: Multikulti – Griechisches Haus

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DONNERSTAG, 14. Juni 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Jazz Avantgarde

17.00 Uhr: Spektrum – Fanprojekt der AWO München

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Grünfunk von Greenpeace München

20.00 Uhr: Leib & Seele – LETS Tauschring

21.00 Uhr: Queerdenker

22.00 Uhr: Spanische Nachrichten – anschließend: Salsa mit Chuck Herrmann

DAB+

01.00 Uhr: Zeitgenössische Musik

02.00 Uhr: Soziale Welt – Der Facharbeitskreis Wohnen des Behindertenbeirats der LH München stellt sich vor.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – ver.di Frauen

05.00 Uhr: Soziales & Bürgerrechte – Stadt-Land-Radio: Soziale und politische Beobachtungen aus München – aus Bayern – und darüber hinaus

06.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Zeitgenössische Musik

09.00 Uhr: Soziale Welt – Der Facharbeitskreis Wohnen des Behindertenbeirats der LH München stellt sich vor.

10.00 Uhr: Daydream

11.00 Uhr: Daydream

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – ver.di Frauen

14.00 Uhr: Soziales & Bürgerrechte – Stadt-Land-Radio: Soziale und politische Beobachtungen aus München – aus Bayern – und darüber hinaus

15.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

Freitag, 15. Juni 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr

16.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

17.00 Uhr: Außer der Reihe

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – Wir beschäftigen uns direkt oder indirekt mit verschiedenen Religionszugehörigkeiten und mit der Ausstellung African Mobilites in der Pinakothek der Moderne.

20.00 Uhr: Literaturverhör – Nachtlektüre

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

DAB+

01.00 Uhr: Jazz Avantgarde

02.00 Uhr: Spektrum – Fanprojekt der AWO München

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Grünfunk von Greenpeace München

05.00 Uhr: Leib & Seele – LETS Tauschring

06.00 Uhr: Queerdenker

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Jazz Avantgarde

09.00 Uhr: Spektrum – Fanprojekt der AWO München

10.00 Uhr: Salsa mit Chuck Herrmann

11.00 Uhr: Salsa mit Chuck Herrmann

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Grünfunk von Greenpeace München

14.00 Uhr: Leib & Seele – LETS Tauschring

15.00 Uhr: Queerdenker

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – Wir beschäftigen uns direkt oder indirekt mit verschiedenen Religionszugehörigkeiten und mit der Ausstellung African Mobilites in der Pinakothek der Moderne.

20.00 Uhr: Literaturverhör – Nachtlektüre

21.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

22.00 – 24.00 Uhr: Jazz and more