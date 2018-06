Wohnungsnot in München – Wohnen ohne Not? Wohnungsmangel oder Wohnungsnot sind in München nicht neu, es war es nie leicht, bezahlbare Wohnungen zu finden. Aber seit 2008/2009 steigen die Bodenpreise in nie gekanntem Ausmaß – und zwar stadtweit. Und die Mietpreise ziehen nach, vor allem im freifinanzierten Bereich. Eine Mehrheit der Münchnerinnen und Münchner findet nur noch im geförderten Mietsegment eine bezahlbare Wohnung – wenn überhaupt. Im Eine-Welt-Haus diskutieren dazu Christian Amlong Sprecher der Geschäftsführung der GWG München über Erfolge und Misserfolge städtischer Mietpolitik. Beginn ist um 19:30 Uhr

Ebenfalls im Eine-Welt-Haus gibt es ab 17.30 Uhr Beratung und Informationen zum Aufenthalts- und Asylrecht.Biodiversität im Mittelpunkt und die grüne Apotheke: die Woche der Botanischen Gärten findet noch bis zum 17.Juni statt.

Behinderung ist Rebellion: Im KÖSK (sprich Köschk) in der Schrenk-Straße gibts das inklusive Köschkival: Zum zweiten Mal findet das inklusive Festival und die gleichzeitige Werkschau der inklusiven Kunst- und Kulturszene im Köschk statt: Ein offenes Angebot für alle, die weit und bunt denken. Jeder kann dabei sein: ob mit oder ohne Behinderung.Das Jugendinformationszentrum JIZ gibt jeden Dienstag von 13-18 Uhr Beratungen für Jugendliche.

Die Radlwerkstatt bietet ihre wöchentliche Fahrrad-Selbsthilfe-Werkstatt ab 17:45 in der Mohrvilla, Situli-Str. 73, an.

Der Rio-Filmpalast zeigt um 20.30 Uhr „IN DEN GÄNGEN“ von Thomas Stuber, eine Erzählung über die Freundschaft in einem Supermarkt.