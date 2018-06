Hier das Wochenprogramm vom 18. – 22. Juni 2018

MONTAG, 18. Juni 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Filmmusik. Thema: Polizeifilme. Anlass ist das PAG, das Polizeiaufgabengesetz. Zwischendurch hören Sie Ausschnitte aus dem LORA-Magazin vom 10. Mai, das von der NO-PAG-Demo, der Protestdemonstration gegen das Gesetz, berichtete.

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – Griechisches Haus

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Forum aktuell – Cogito. Thema: Der Übermensch als Überlebenskünstlerin – Teil 1

20.00 Uhr: LORA international – Nord-Süd-Forum

21.00 Uhr: Bernameya Kurdi: Nachrichten, Kultur, Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: FOLK&WeltMIX. Thema: Ein Blick auf das Programm des diesjährigen Rudolstadt-Festivals.

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

03.00 Uhr: Time for Jazz mit Jazz and more

04.00 Uhr: Time for Jazz mit Jazz and more

05.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

06.00 Uhr: Fremde Heimat

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

09.00 Uhr: Fremde Heimat

10.00 Uhr: LORA Kultur – Wir beschäftigen uns direkt oder indirekt mit verschiedenen Religionszugehörigkeiten und mit der Ausstellung African Mobilites in der Pinakothek der Moderne.

11.00 Uhr: Literaturverhör – Nachtlektüre

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Fremde Heimat

14.00 Uhr: LORA Kultur – Wir beschäftigen uns direkt oder indirekt mit verschiedenen Religionszugehörigkeiten und mit der Ausstellung African Mobilites in der Pinakothek der Moderne.

15.00 Uhr: Literaturverhör – Nachtlektüre

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DIENSTAG, 19. Juni 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Swing In – das LORA-Jazzmuseum. Jazzige Klänge aus dem Fernen Osten, Japan und China sind angesagt. Und dann auch jazziges aus dem sehr nahen Osten: Bigband-Musik aus Leipzig.

17.00 Uhr: Trotz Alledem – Informe Hispano

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Fremde Heimat – mit viel Musik, denn Musik verbindet die Kulturen. Wir berichten von einem Integrationsprojekt in Kooperation mit dem Museum fünf Kontinente. Ausserdem geht es um ein Straßenkinderprojekt in Ghana und Textilexporte aus Europa nach Ruanda.

20.00 Uhr: Freie Radios – mit Beiträgen von anderen deutschsprachigen freien Radios.

21.00 Uhr: Multikulti – Radio à propos (franz. Redaktion)

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Musical Dreams

23.00 Uhr: Rock ’n‘ Roll

DAB+

01.00 Uhr: Filmmusik. Thema: Polizeifilme. Anlass ist das PAG, das Polizeiaufgabengesetz. Zwischendurch hören Sie Ausschnitte aus dem LORA-Magazin vom 10. Mai, das von der NO-PAG-Demo, der Protestdemonstration gegen das Gesetz, berichtete.

02.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – Griechisches Haus

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Forum aktuell – Cogito. Thema: Der Übermensch als Überlebenskünstlerin – Teil 1

05.00 Uhr: LORA international – Nord-Süd-Forum

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Filmmusik. Thema: Polizeifilme. Anlass ist das PAG, das Polizeiaufgabengesetz. Zwischendurch hören Sie Ausschnitte aus dem LORA-Magazin vom 10. Mai, das von der NO-PAG-Demo, der Protestdemonstration gegen das Gesetz, berichtete.

09.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – Griechisches Haus

10.00 Uhr: FOLK&WeltMIX. Thema: Ein Blick auf das Programm des diesjährigen Rudolstadt-Festivals.

11.00 Uhr: FOLK&WeltMIX. Thema: Ein Blick auf das Programm des diesjährigen Rudolstadt-Festivals.

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Forum aktuell – Cogito. Thema: Der Übermensch als Überlebenskünstlerin – Teil 1

14.00 Uhr: LORA international – Nord-Süd-Forum

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 15:30 Uhr Blickpunkt Balkan

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

MITTWOCH, 20. Juni 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Jazz Avantgarde

17.00 Uhr: Soziale Welt – Lora Sport. Thema: Fußball WM – heute und vor 40 Jahren

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Bündnis bezahlbares Wohnen

20.00 Uhr: SONDERSENDUNG: Live-Übertragung aus der Schauburg von „Treffpunkt Traumstadt“. (Mehr Infos)

ca. 22.50 Uhr: Biergebiete

DAB+

01.00 Uhr: Swing In – das LORA-Jazzmuseum. Jazzige Klänge aus dem Fernen Osten, Japan und China sind angesagt. Und dann auch jazziges aus dem sehr nahen Osten: Bigband-Musik aus Leipzig.

02.00 Uhr: Trotz Alledem – Informe Hispano

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Fremde Heimat – mit viel Musik, denn Musik verbindet die Kulturen. Wir berichten von einem Integrationsprojekt in Kooperation mit dem Museum fünf Kontinente. Ausserdem geht es um ein Straßenkinderprojekt in Ghana und Textilexporte aus Europa nach Ruanda.

05.00 Uhr: Freie Radios – mit Beiträgen von anderen deutschsprachigen freien Radios.

06.00 Uhr: Multikulti – Radio à propos (franz. Redaktion)

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Swing In – das LORA-Jazzmuseum. Jazzige Klänge aus dem Fernen Osten, Japan und China sind angesagt. Und dann auch jazziges aus dem sehr nahen Osten: Bigband-Musik aus Leipzig.

09.00 Uhr: Trotz Alledem – Informe Hispano

10.00 Uhr: Musical Dreams

11.00 Uhr: Rock ’n‘ Roll

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Fremde Heimat – mit viel Musik, denn Musik verbindet die Kulturen. Wir berichten von einem Integrationsprojekt in Kooperation mit dem Museum fünf Kontinente. Ausserdem geht es um ein Straßenkinderprojekt in Ghana und Textilexporte aus Europa nach Ruanda.

14.00 Uhr: Freie Radios – mit Beiträgen von anderen deutschsprachigen freien Radios.

15.00 Uhr: Multikulti – Radio à propos (franz. Redaktion)

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DONNERSTAG, 21. Juni 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Lora bis Sun Ra

17.00 Uhr: Spektrum – KOFRA. Thema: Hartz IV oder Heart’s Fear? Geschichten von einem Armuts- und Ausgrenzungsgesetz. Die Schauspielerin Bettina Kenter trägt aus ihrem Buch vor. Es ist kein Sachbuch, sondern eine Art Erfahrungsbericht, eine lose Sammlung von Kurzgeschichten v.a. zur Befindlichkeit der Betroffenen, teils auch satirisch. Die Geschichten umfassen den Zeitraum 1984 bis 2012 – „gute“ alte Sozialhilfe bis zum hartzigen Hartz.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Das Phonstudio des Bund Naturschutz

20.00 Uhr: Leib & Seele – Gesundheits-Wesen

21.00 Uhr: Uferlos

22.00 Uhr: Spanische Nachrichten – anschließend: Bajo el Cielo de América Latina

DAB+

01.00 Uhr: Jazz Avantgarde

02.00 Uhr: Soziale Welt – Lora Sport. Thema: Fußball WM – heute und vor 40 Jahren

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Bündnis bezahlbares Wohnen

05.00 Uhr: WIEDERHOLUNG: Live-Übertragung aus der Schauburg von „Treffpunkt Traumstadt“. (Mehr Infos)

06.00 Uhr: WIEDERHOLUNG: Live-Übertragung aus der Schauburg von „Treffpunkt Traumstadt“. (Mehr Infos).

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Jazz Avantgarde

09.00 Uhr: Soziale Welt – Lora Sport. Thema: Fußball WM – heute und vor 40 Jahren

10.00 Uhr: WIEDERHOLUNG: Live-Übertragung aus der Schauburg von „Treffpunkt Traumstadt“. (Mehr Infos)

11.00 Uhr: Biergebiete

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Bündnis bezahlbares Wohnen

14.00 Uhr: WIEDERHOLUNG: Live-Übertragung aus der Schauburg von „Treffpunkt Traumstadt“. (Mehr Infos)

15.00 Uhr: WIEDERHOLUNG: Live-Übertragung aus der Schauburg von „Treffpunkt Traumstadt“. (Mehr Infos)

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

Freitag, 22. Juni 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr

16.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

17.00 Uhr: Außer der Reihe

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – Künstlerfragen

20.00 Uhr: Literaturverhör – poesie[magazin]

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

DAB+

01.00 Uhr: Lora bis Sun Ra

02.00 Uhr: Spektrum – KOFRA. Thema: Hartz IV oder Heart’s Fear? Geschichten von einem Armuts- und Ausgrenzungsgesetz. Die Schauspielerin Bettina Kenter trägt aus ihrem Buch vor. Es ist kein Sachbuch, sondern eine Art Erfahrungsbericht, eine lose Sammlung von Kurzgeschichten v.a. zur Befindlichkeit der Betroffenen, teils auch satirisch. Die Geschichten umfassen den Zeitraum 1984 bis 2012 – „gute“ alte Sozialhilfe bis zum hartzigen Hartz.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Das Phonstudio des Bund Naturschutz

05.00 Uhr: Leib & Seele – Gesundheits-Wesen

06.00 Uhr: Uferlos

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Lora bis Sun Ra

09.00 Uhr: Spektrum – KOFRA. Thema: Hartz IV oder Heart’s Fear? Geschichten von einem Armuts- und Ausgrenzungsgesetz. Die Schauspielerin Bettina Kenter trägt aus ihrem Buch vor. Es ist kein Sachbuch, sondern eine Art Erfahrungsbericht, eine lose Sammlung von Kurzgeschichten v.a. zur Befindlichkeit der Betroffenen, teils auch satirisch. Die Geschichten umfassen den Zeitraum 1984 bis 2012 – „gute“ alte Sozialhilfe bis zum hartzigen Hartz.

10.00 Uhr: Bajo el Cielo de América Latina

11.00 Uhr: Bajo el Cielo de América Latina

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Das Phonstudio des Bund Naturschutz

14.00 Uhr: Leib & Seele – Gesundheits-Wesen

15.00 Uhr: Uferlos

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – Künstlerfragen

20.00 Uhr: Literaturverhör – poesie[magazin]

21.00 Uhr: Jazz Avantgarde

22.00 – 24.00 Uhr: Jazz Avantgarde