Wer nicht gerade Fußball schauen will, hier sind einige Veranstaltungstipps:

Im Eine-Welt-Haus ist diesmal Musik angesagt: BATTLE OF BANDS im großen Saal ab 18.30 Uhr und die Performance MUSIK LIEGT IN DER LUFT mit Oliver Engl ab 19.30 Uhr in der Bibliothek.

Wissenschaft – Macht – Politik: Das CENTER FOR ADVANCED STUDIES der LMU München präsentiert einen Vortrag zu Rechtswissenschaften in der Münchner Räterepublik. In der Seestraße 13 um 18.30 Uhr.

Im Jugendinformationszentrum JIZ in der Sendlingerstraße gibt es von 16.00 18.00 Uhr die Jugend-Schuldnerberatung für junge Leute bis 25 Jahren, die Finanzprobleme haben.

Erfahrungen mit Jobcenter und Hartz IV: Im Pfarrsaal St. Rupert der Gollierstaße 61 gibt’s ab 15.00 Uhr eine Fragestunde mit Anette Farrenkopf, der Geschäftsführerin des Jobcenters München.

LiteraKino goes Faust: Gelehrte und Genies. Das Gasteig zeigt „FAUST“ von Philipp Stölzl. Beginn ist um 15.30 Uhr.