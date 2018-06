Hier das Wochenprogramm vom 25. – 29. Juni 2018

MONTAG, 25. Juni 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Gery’s + Tary’s Favourites. Künstler-Portrait: The Cure

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – Thema: Wiedereröffnungsfest EineWeltHaus am 9. Juni

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Forum aktuell – 1984

20.00 Uhr: LORA international – FIAN. Thema: „Klimawandel und das Recht auf Nahrung“

Sowohl der Klimawandel als auch die Politik zu seiner Bekämpfung haben zahlreiche Auswirkungen auf die Verwirklichung der Menschenrechte. Die FIAN-Gruppe München zeigt diese Zusammenhänge zwischen Klimawandel und dem Recht auf Nahrung anhand von Beispielen auf, interviewt dazu einen Experten aus dem Wuppertaler Institut für Klimafolgen und formuliert Forderungen an die Politik.

21.00 Uhr: Bernameya Kurdi: Nachrichten, Kultur, Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Unruhen in der Provinz

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Jazz Avantgarde

03.00 Uhr: Jazz Avantgarde

04.00 Uhr: Jazz Avantgarde

05.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

06.00 Uhr: Außer der Reihe

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

09.00 Uhr: Außer der Reihe

10.00 Uhr: LORA Kultur – Künstlerfragen

11.00 Uhr: Literaturverhör – poesie[magazin]

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Außer der Reihe

14.00 Uhr: LORA Kultur – Künstlerfragen

15.00 Uhr: Literaturverhör – poesie[magazin]

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DIENSTAG, 26. Juni 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Time for Jazz

17.00 Uhr: Trotz Alledem – Naturfreunde München

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Fremde Heimat – Panafrika

20.00 Uhr: Freie Radios – mit Beiträgen von anderen deutschsprachigen freien Radios.

21.00 Uhr: Multikulti – Redakcja POLONIUM. Thema: Bericht vom Polnischen Fest am 10.6.2018 in Fürstenfeldbruck, zu Gast im Studio: polnische Motorradfahrer stellen den Club „Orly Biale“ (weisse Adler) vor.

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Hillbilly

23.00 Uhr: Hillbilly

DAB+

01.00 Uhr: Gery’s + Tary’s Favourites. Künstler-Portrait: The Cure

02.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – Thema: Wiedereröffnungsfest EineWeltHaus am 9. Juni

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Forum aktuell – 1984

05.00 Uhr: LORA international – FIAN. Thema: „Klimawandel und das Recht auf Nahrung“

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Gery’s + Tary’s Favourites. Künstler-Portrait: The Cure

09.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – Thema: Wiedereröffnungsfest EineWeltHaus am 9. Juni

10.00 Uhr: Unruhen in der Provinz

11.00 Uhr: Unruhen in der Provinz

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Forum aktuell – 1984

14.00 Uhr: LORA international – FIAN. Thema: „Klimawandel und das Recht auf Nahrung“

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 15:30 Uhr Blickpunkt Balkan

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

MITTWOCH, 27. Juni 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Mittwochs-Mix

17.00 Uhr: Soziale Welt – Nachrichten aus der Provinz von und mit Erika Schalper. Gast im Studio: Anke Foyle aus Manholding – beide Namen sagen Ihnen nichts? Dann hören Sie rein.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Kulturimpuls Grundeinkommen

20.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – ISW

21.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München. Hören Sie rein, diskutieren Sie mit.

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Funkloch

DAB+

01.00 Uhr: Time for Jazz

02.00 Uhr: Trotz Alledem – Naturfreunde München

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Fremde Heimat – Panafrika

05.00 Uhr: Freie Radios – mit Beiträgen von anderen deutschsprachigen freien Radios.

06.00 Uhr: Multikulti – Redakcja POLONIUM. Thema: Bericht vom Polnischen Fest am 10.6.2018 in Fürstenfeldbruck, zu Gast im Studio: polnische Motorradfahrer stellen den Club „Orly Biale“ (weisse Adler) vor.

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Time for Jazz

09.00 Uhr: Trotz Alledem – Naturfreunde München

10.00 Uhr: Hillbilly

11.00 Uhr: Hillbilly

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Fremde Heimat – Panafrika

14.00 Uhr: Freie Radios – mit Beiträgen von anderen deutschsprachigen freien Radios.

15.00 Uhr: Multikulti – Redakcja POLONIUM. Thema: Bericht vom Polnischen Fest am 10.6.2018 in Fürstenfeldbruck, zu Gast im Studio: polnische Motorradfahrer stellen den Club „Orly Biale“ (weisse Adler) vor.

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DONNERSTAG, 28. Juni 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Munich Masala

17.00 Uhr: Spektrum – SuchtHotline. Buchvorstellung: „Trinkende Frauen“. Michael Burghardt im Gespräch mit Gerd Fehrle und Jakob Schön von der Louisodor Verlagsgesellschaft.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Pro Regenwald

20.00 Uhr: Leib & Seele – Aidshilfe

21.00 Uhr: Frauensendung

22.00 Uhr: Spanische Nachrichten – anschließend: Crossover mit Christoph Götz

DAB+

01.00 Uhr: Mittwochs-Mix

02.00 Uhr: Soziale Welt – Nachrichten aus der Provinz von und mit Erika Schalper. Gast im Studio: Anke Foyle aus Manholding – beide Namen sagen Ihnen nichts? Dann hören Sie rein.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Kulturimpuls Grundeinkommen

05.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – ISW

06.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Mittwochs-Mix

09.00 Uhr: Soziale Welt – Nachrichten aus der Provinz von und mit Erika Schalper. Gast im Studio: Anke Foyle aus Manholding – beide Namen sagen Ihnen nichts? Dann hören Sie rein.

10.00 Uhr: Funkloch

11.00 Uhr: Funkloch

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Kulturimpuls Grundeinkommen

14.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – ISW

15.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

Freitag, 29. Juni 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr

16.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

17.00 Uhr: ver.di-Senioren

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – Eine kulinarische Ausgabe mit Schwerpunkt Italien.

20.00 Uhr: Literaturverhör – Graphophon. Thema: Franziska Seyboldt/ Müslimädchen – Mein Traum vom gesunden Leben.

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

DAB+

01.00 Uhr: Munich Masala

02.00 Uhr: Spektrum – SuchtHotline. Buchvorstellung: „Trinkende Frauen“. Michael Burghardt im Gespräch mit Gerd Fehrle und Jakob Schön von der Louisodor Verlagsgesellschaft.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Pro Regenwald

05.00 Uhr: Leib & Seele – Aidshilfe

06.00 Uhr: Frauensendung

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Munich Masala

09.00 Uhr: Spektrum – SuchtHotline. Buchvorstellung: „Trinkende Frauen“. Michael Burghardt im Gespräch mit Gerd Fehrle und Jakob Schön von der Louisodor Verlagsgesellschaft.

10.00 Uhr: Crossover mit Christoph Götz

11.00 Uhr: Crossover mit Christoph Götz

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Pro Regenwald

14.00 Uhr: Leib & Seele – Aidshilfe

15.00 Uhr: Frauensendung

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – Eine kulinarische Ausgabe mit Schwerpunkt Italien.

20.00 Uhr: Literaturverhör – Graphophon. Thema: Franziska Seyboldt/ Müslimädchen – Mein Traum vom gesunden Leben.

21.00 Uhr:

22.00 – 24.00 Uhr: Welt der Filmmusik