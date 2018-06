Von The CURE gibt es mehr als Lullaby und Friday I’m in Love !

Bei Gery’s + Tary’s Favourites spielen wir im Juni 2018 Songs der britischen Band The Cure ,

und blicken dabei auf 40 Jahre Bandgeschichte zurück

Wann: Montag, 16:00 bis 17:00 Uhr

Die Sendung wird wiederholt auf DAB+ (Kanal 11C) und im Internet livestream

in der darauffolgenden Nacht um 01:00 und

am darauffolgenden um 08:00 Uhr

Link zu Home Page und Internet Live Stream: http://www.lora924.de -> Hör-Bar -> Live stream

bzw. http://lora924.de/?page_id=7853

Sie steht auch auf der LoRa Mediathek (Podcast) 7 Tage zum Nachhören und auch Runterladen zur Verfügung.

Die Lora Mediathek findet ihr unter: http://www.lora924.de dann auf „Hör-Bar“ und dort auf “Lora – Mediathek“ klicken http://www.lora924.de/?page_id=31841

Dort findet ihr die verschiedenen Kategorien – unsere Favourites liegen bei Musik ohne Heimatbezug und bei Alle Sendungen der Mediathek.

Lob, Kritik, Anregungen und Wünsche schreibt uns bitte an kritik@lora924.de am besten mir cc an uns gery.tary@gmx.com

Viel Spaß beim Zuhören wünschen

Gery + Tary

http://lora924.de/?page_id=41695

Vorschau:

am Mittwoch, 22:00 bis 24:00 Uhr

gibt es die nächste Ausgabe der Wunschbox mit Gery + Tary.

Da spielen wir Hörerwünsche evtl. mit einer kleine Geschichte dazu.

mailto:gtwunschbox@gmx.com

Wiederholt wird die Wunschbox am Tag darauf um 10:00 Uhr über DAB+ und im Internet Livestream