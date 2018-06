Im Münchner Volkstheater gibt es heute um 11 Uhr im Rahmen eines deutsch-südafrikanischen Austauschprojekts „Scenes of Migration“.

Auf der Wiese neben der Glyptothek auf dem Königsplatz gibt es um 14:30 ein Mini-Openair-Konzert namens TUNIX mit den Bands Country Dudes, Major Mint, Angiz und Wunderwelt.

Kinder dürfen von 14:30 -18:00 in der Pasinger Fabrik Bauen, Werken, Reparieren, aber auch Spielen, Schmökern und Kochen.

Einen Praxiskurs „Kettenschaltung“ bietet der Allgemeine Deutsche Fahrradclub ADFC von 18 – 21 Uhr in der Platenstr.4 an. Bitte anmelden unter Tel: 773429 !

Wichtig für Eltern könnte der kostenfreie Kurs der Johanniter-Unfallhilfe sein:

„Erste Hilfe am Kind“ wird geübt um 18:30 in der Kindertagesstätte St.Martin, Severinstr. 2 in Obergiesing.

Bitte anmelden unter Tel: 23320090 !

Im Kulturhaus Milbertshofen am Curt-Mezger-Pl.1 öffnet um 18:30 wieder das Dialogcafe für Einheimische und Zuwanderer.

„Neue Lyrikperlen aus Neuperlach“ stellen Ihnen Schülerinnen und Schüler des Werner-von Siemens-Gymnasiums um 19 Uhr in ihrer Schule vor,

und im Rio-Filmpalast läuft um 20 Uhr der neue deutsche Film „In den Gängen“, in dem es um Freundschaft und Liebe in der eher düsteren Umgebung eines Großmarkts geht.