Für den Fall, dass morgen das Wetter hält, sollte man Open-Air-Kino in Betracht ziehen. Das Kino am Olympiasee liefert mit Black Panther um 21:30h den längst überfällig gewordenen High-Budget Superhelden-Blockbuster mit einem stolzen schwarzen Helden. Zur gleichen Zeit läuft auf der Seebühne am Westpark „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“ über die Leinwand. In der tragisch-komischen Geschichte wehrt sich die Mutter einer ermordeten Tochter mit provozierenden Plakatwänden gegen die vermeintlich unfähige Polizei.

Aber auch für den Fall, dass das Wetter nicht hält kann ein Kino-Besuch empfohlen werden. Schließlich läuft noch immer das Nachtschatten Filmfestival. Um 22:30h läuft in diesem Festival für Filme mit BDSM/Fetisch Bezug „Ex-Dominatrix“ im Original mit englischen Untertiteln. Es ist die beeindruckende Geschichte einer der bekanntesten Dominas Europas. Sie war künstlerisch, pervers, sadistisch und eine Ikone der Fetisch-Szene – bis ein einschneidendes Erlebnis ihr Leben änderte.

Wer es lieber musikalisch mag und keine Angst vor Nachwuchsbands und Rohdiamanten hat, dem sei das „Emergenza“ in der Backstage Halle um 18h empfohlen. Das Bayernfinale des Nachwuchswettbewerbs für Rock- und Popbands freut sich über Publikum, denn das darf mitentscheiden, welche Band gewinnt.

Ähnliches erwartet sie auch im Hansa 39 im Feierwerk. Dort findet ab 20 Uhr das „Sprungbrett Finale 2018“ statt. Gesucht wird bei freiem Eintritt, DIE „Münchner Band des Jahres“. – Darum bewerben sich: „Endlich Rudern“ mit Postpunk, Pop – die Indyrocker von Embrace the Emperor, Pepperella mit ihrem Jazz und Pop Mix sowie die Mundart-Reggae-Rastafaries von Kraut & Ruhm.

Im Café Luitpold findet um 18:30h der Salon Luitpold _UnFair statt. Bundesentwicklungsminister Dr. Gerd Müller und Altbürgermeister Christian Ude diskutieren über die Wege zu einer gerechten Globalisierung.